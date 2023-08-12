Kasımpaşa 3 - 2 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Kasımpaşa, 30. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Gol, 69. dakikada Mamadou Fall'dan geldi.
73. dakikada Ankaragücü farkı bire indirdi. Efkan, serbest vuruştan attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
78. dakikada Ankaragücü eşitliği sağladı. Cephas'ın golüyle sarı-lacivertliler durumu 2-2 yaptı.
90+3. dakikada Ben Ouanes, Kasımpaşa'ya 3 puanı getiren golü kaydetti. Karşılaşmadan İstanbul ekibi 3-2 galip ayrıldı.