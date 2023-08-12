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Kasımpaşa 3 - 2 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Kasımpaşa, Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Ev sahibi Kasımpaşa, Aytaç ve Fall ile öne geçerken, ikinci yarıda Ankaragücü, Efkan ve Cephas ile beraberliği yakaladı. İstanbul ekibi uzatmalarda Ben Ouanes ile galibiyeti buldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 21:11 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 21:20
Kasımpaşa 3 - 2 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Kasımpaşa, 30. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Gol, 69. dakikada Mamadou Fall'dan geldi.

73. dakikada Ankaragücü farkı bire indirdi. Efkan, serbest vuruştan attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

78. dakikada Ankaragücü eşitliği sağladı. Cephas'ın golüyle sarı-lacivertliler durumu 2-2 yaptı.

90+3. dakikada Ben Ouanes, Kasımpaşa'ya 3 puanı getiren golü kaydetti. Karşılaşmadan İstanbul ekibi 3-2 galip ayrıldı.

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