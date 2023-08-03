TFF ve RTÜK'ten iş birliği

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nu ziyaret etti. Ligde şikayet alan spor programlarına çekidüzen verilmesi için iş birliği halinde harekete geçildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, titizlikle takipte olduklarını söyledi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu ziyaret etti. Ligde şikayet alan spor programlarına çekidüzen verilmesi için iş birliği halinde harekete geçildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, titizlikle takipte olduklarını söyledi.