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Fatih Karagümrük Alparslan Erdem ile yola devam edecek

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo'nun yardımcısı Alparslan Erdem'i getirdiklerini açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 19:01
Fatih Karagümrük Alparslan Erdem ile yola devam edecek

Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo'nun yardımcısı Alparslan Erdem'i getirdiklerini açıkladı.

Karagümrük yeni sezonda Alparslan Erdem'e emanet. İstanbul ekibinin transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen sezon Andrea Pirlo'nun ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alan ve son 3 maçta görevi devralan eski oyuncumuz Alparslan Erdem ile yeni sezonda teknik direktörlük görevi için anlaştık. Alparslan hocamız ile bu sezonki hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyor ve ona başarılar diliyoruz" denildi.

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