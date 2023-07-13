Dzeko'nun yedeği

İstanbulspor, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü transferi Dzeko'nun Bosna Milli Takımı'ndaki yedeği Prevljak'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Boğalar, Belçika ekibi Eupen'den ayrılan 28 yaşındaki Boşnak golcüyü, davet etti. Tecrübeli santrfor, geçen sezon boy gösterdiği 30 maçta 6 gol, 3 asist katkısı sağladı.
İstanbulspor, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü transferi Dzeko'nun Bosna Milli Takımı'ndaki yedeği Prevljak'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Boğalar, Belçika ekibi Eupen'den ayrılan 28 yaşındaki Boşnak golcüyü, davet etti. Tecrübeli santrfor, geçen sezon boy gösterdiği 30 maçta 6 gol, 3 asist katkısı sağladı.