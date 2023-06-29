Yeni direktör Oray Baykal

Teknik direktörlüğe Servet Çetin'i getiren Sivasspor, sportif direktörlük görevi için de Oray Baykal'la anlaştı. Sivas ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DG Sivasspor'umuzda sportif direktörlük görevine Oray Baykal getirilmiştir. Yeni görevinde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Teknik direktörlüğe Servet Çetin'i getiren Sivasspor, sportif direktörlük görevi için de Oray Baykal'la anlaştı. Sivas ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "DG Sivasspor'umuzda sportif direktörlük görevine Oray Baykal getirilmiştir. Yeni görevinde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.