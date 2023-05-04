Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
İki ezeli kulüp, kalan haftalardaki tüm maçlarını kazanarak ligi en iyi noktada tamamlamayı hedefliyor.
Fenerbahçe şu ana kadar 30 maçta 67 puan topladı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.
İki ezeli kulüp, kalan haftalardaki tüm maçlarını kazanarak ligi en iyi noktada tamamlamayı hedefliyor.
Fenerbahçe şu ana kadar 30 maçta 67 puan topladı.
Sarı lacivertliler, lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alıyor.
Beşiktaş ise 31 karşılaşmada 65 puan elde etti.
Siyah beyazlılar, lider Galatasaray'ın 5 Fenerbahçe'nin ise 2 puan arkasında bulunuyor.
Öte yandan her iki ekipte de yeni sezon transfer çalışmaları başladı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, gelecek yıl kadrolarını güçlendirmek için transfer hedeflerini belirledi.
Bu doğrultuda ezeli rakipleri ilgilendiren bomba bir haber geldi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın transferde karşı karşıya geldiği öğrenildi.
İki takımın sezon sonu için aynı yıldıza talip olduğu kaydedildi.
Konuyla ilgili gelişmeyi İtalyan basını duyurdu.
İşte o futbolcu...
aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün Calciostyle'dan derlediği habere göre Fenerbahçe ve Beşiktaş, Remi Oudin'i transfer etmek istiyor.
İki kulübün 26 yaşındaki kanat için devrede olduğu bildirildi.
Fransız futbolcu bu sezon Bordeaux'dan, Lecce'ye kiralık olarak gitmişti.
Yıldız isim sezon sonunda Bordeaux'ya geri dönecek.
Ancak Fransa 2. Ligi'nde yer alan Bordeaux'nun, Oudin'i kadroda tutması zor.
Öte yandan Atletico Madrid, Valencia, Villarreal, Sevilla, Getafe, Napoli, Atalanta, Lazio, Roma, Fiorentina, Marsilya, Lens, Monaco, Lyon, Nice, Adana Demirspor, Konyaspor, Leicester ve West Ham gibi takımlar Remi Oudin'i takibe almış durumda.
Avrupa'dan birçok takımdan isteyeni bulunan Remi Oudin, bu sezon Serie A'da 26 maça çıktı.
Remi Oudin bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Oudin'in, Bordeaux ile olan kontratı 2024 yılında bitecek.
Remi Oudin kariyerinde Reims forması da giymiş ve 2020 yılında 10 milyon Euro bonservis ücretine Bordeaux'ya transfer olmuştu.