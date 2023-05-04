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Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan iki takım Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu sefer de transfer yarışında rakip oldular. İki ezeli kulüp, gelecek sezon için o oyuncunun transferinde karşı karşıya geldi. İtalyan basını, her iki takımın da o futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğunu yazdı. İşte haberin ayrıntıları... | Fb-Bjk spor haberi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2023 Perşembe 19:46
Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

İki ezeli kulüp, kalan haftalardaki tüm maçlarını kazanarak ligi en iyi noktada tamamlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

Fenerbahçe şu ana kadar 30 maçta 67 puan topladı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

Öte yandan her iki ekipte de yeni sezon transfer çalışmaları başladı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

Fenerbahçe ile Beşiktaş, gelecek yıl kadrolarını güçlendirmek için transfer hedeflerini belirledi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

Bu doğrultuda ezeli rakipleri ilgilendiren bomba bir haber geldi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın transferde karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

İki takımın sezon sonu için aynı yıldıza talip olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

Konuyla ilgili gelişmeyi İtalyan basını duyurdu.

Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

İşte o futbolcu...

Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün Calciostyle'dan derlediği habere göre Fenerbahçe ve Beşiktaş, Remi Oudin'i transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

İki kulübün 26 yaşındaki kanat için devrede olduğu bildirildi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

Fransız futbolcu bu sezon Bordeaux'dan, Lecce'ye kiralık olarak gitmişti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

Yıldız isim sezon sonunda Bordeaux'ya geri dönecek.

Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

Ancak Fransa 2. Ligi'nde yer alan Bordeaux'nun, Oudin'i kadroda tutması zor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

Öte yandan Atletico Madrid, Valencia, Villarreal, Sevilla, Getafe, Napoli, Atalanta, Lazio, Roma, Fiorentina, Marsilya, Lens, Monaco, Lyon, Nice, Adana Demirspor, Konyaspor, Leicester ve West Ham gibi takımlar Remi Oudin'i takibe almış durumda.

Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

Avrupa'dan birçok takımdan isteyeni bulunan Remi Oudin, bu sezon Serie A'da 26 maça çıktı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

Remi Oudin bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Oudin'in, Bordeaux ile olan kontratı 2024 yılında bitecek.

Fenerbahçe ve Beşiktaş bu kez transferde karşı karşıya!

Remi Oudin kariyerinde Reims forması da giymiş ve 2020 yılında 10 milyon Euro bonservis ücretine Bordeaux'ya transfer olmuştu.

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