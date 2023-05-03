FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek Giresunspor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

Demir Grup Sivasspor ile oynanan lig maçından sonra ağrı hisseden İsmail Yüksek'in kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edilmişti.
Demir Grup Sivasspor ile oynanan lig maçından sonra ağrı hisseden İsmail Yüksek'in kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edilmişti.
Genç futbolcunun son durumu belli oldu. İşte ayrıntılar...
Hürriyet'te yer alan habere göre yıldız futbolcunun sakatlığının ligdeki kritik Giresunspor maçında oynamasına engel teşkil etmediği ve Jorge Jesus'un şans vermesi durumunda lig maçında sahada olabileceği öğrenildi.
Zirve yarışında Batshuayi, King, Peres, Oosterwolde, Szalai, Gustavo, Zajc iyileşip forma giyebilecek seviyeye gelirlerken sarı lacivertli takımda bu sezon tam 23 futbolcu yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.
İsmail Yüksek de bu sezon daha önce yaşadığı problem nedeniyle Rennes ile ilk yarıda Konyaspor ve Kayserispor maçlarını kaçırmıştı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan 24 yaşındaki genç futbolcu, 1 gol ve 1 asiste imzasını attı.
İsmail Yüksek'in, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
26 Ocak 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Yıldırım Belediyesi'nde başladı. Ardından Gölcükspor'a transfer oldu.
2020'de Gölcükspor'dan 65 bin euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
Sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı.
1.83 cm boyundaki İsmail Yüksek, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. 24 yaşındaki genç futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
İsmail Yüksek, 6 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi ve 1 gol kaydetti.
Başarılı ismin güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...