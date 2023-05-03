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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek Giresunspor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında sakatlanan İsmail Yüksek'in son durumu netleşti. Genç futbolcunun, ligde Giresunspor'la oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği belli oldu. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:42
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek Giresunspor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

Demir Grup Sivasspor ile oynanan lig maçından sonra ağrı hisseden İsmail Yüksek'in kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek Giresunspor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

Genç futbolcunun son durumu belli oldu. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek Giresunspor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

Hürriyet'te yer alan habere göre yıldız futbolcunun sakatlığının ligdeki kritik Giresunspor maçında oynamasına engel teşkil etmediği ve Jorge Jesus'un şans vermesi durumunda lig maçında sahada olabileceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek Giresunspor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

Zirve yarışında Batshuayi, King, Peres, Oosterwolde, Szalai, Gustavo, Zajc iyileşip forma giyebilecek seviyeye gelirlerken sarı lacivertli takımda bu sezon tam 23 futbolcu yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek Giresunspor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

İsmail Yüksek de bu sezon daha önce yaşadığı problem nedeniyle Rennes ile ilk yarıda Konyaspor ve Kayserispor maçlarını kaçırmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek Giresunspor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan 24 yaşındaki genç futbolcu, 1 gol ve 1 asiste imzasını attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek Giresunspor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

İsmail Yüksek'in, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek Giresunspor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

26 Ocak 1999 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Yıldırım Belediyesi'nde başladı. Ardından Gölcükspor'a transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek Giresunspor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

2020'de Gölcükspor'dan 65 bin euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek Giresunspor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

Sırasıyla Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek Giresunspor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

1.83 cm boyundaki İsmail Yüksek, orta sahanın merkezinde görev yapıyor. 24 yaşındaki genç futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek Giresunspor maçında oynayabilecek mi? Belli oldu

İsmail Yüksek, 6 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi ve 1 gol kaydetti.

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