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Galatasaray'ın antrenmanına taraftardan büyük ilgi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Sarı kırmızılılar zorlu maçın hazırlıklarına taraftara açık antrenmanla başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 21:01
Galatasaray'ın antrenmanına taraftardan büyük ilgi
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında pazartesi günü evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına taraftara açık yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk gözetiminde yapılan antrenman sarı-kırmızılı taraftarlara ve basına açık olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular top kapma çalışması ve hücum varyasyonları üzerinde durdu. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Amcasının vefatı dolayısıyla izinli olan Sam Adekugbe antrenmanda yer aldı. Adekugbe'nin, amcasının defin işlemlerinin birkaç gün süreceği için ülkesine gitmediği ifade edildi.


Antrenmana taraftarlardan yoğun ilgi

Antrenmanı yaklaşık 2 bin Galatasaraylı taraftar takip etti. Tesisleri tamamen dolduran taraftarlardan bazıları antrenmanı ağaçlardan izledi. Tezahüratlar yapıp, meşaleler yakarak takıma moral veren taraftarlar, futbolcuları ve Okan Buruk'u tribünlere çağırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Beşiktaş derbisinde hata yapan Sergio Oliveira'yı tribüne ilk olarak çağırarak moral verdi. Galatasaraylı taraftarlar ayrıca antrenman sonunda takıma baklava ikram etti.


Dursun Özbek ve Erden Timur'a yoğun ilgi

Antrenmanı Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Taraftarlar ayrıca Dursun Özbek ve Erden Timur'a sevgi gösterilerinde bulunurken, önce Özbek'i, daha sonra da Timur'u tribünlere çağırdı. Antrenmanda Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, basın mensuplarına birlikte poz verdi.

Galatasaray yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

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