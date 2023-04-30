Akrep baskını

Süper Lig'de üst sıralara yükselmeyi amaçlayan K.Gümrük, alt taraftan uzaklaşmak isteyen Antalyaspor'u ağırladı. Akrepler, 21'de Doğukan Sinik'in golüyle kazandı. 72'de Ndao'nun vuruşu da direkten döndü. Antalyaspor, deplasmandaki 9 maçlık galibiyet özlemine son verirken, dış sahadaki yenilmezlik serisini de 3'e taşıdı. Gümrük'ün galibiyet hasreti ise 2 maça çıktı. Sezonun en kötü maçı
Karagümrük hocası Pirlo, sezonun en kötü maçını oynadıklarını söyledi. İtalyan hoca, "Gol atamadık, boş koşu yapamadık, hareketlenemedik, topu çeviremedik, hiçbir şeyi istediğimiz gibi yapamadık" dedi.