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Kaleci şov

Ankaragücü-Kasımpaşa maçında iki takım kalecisi yıldızlaştı. A.Gücü’nün iki topu çizgiden çıkarıldı. Paşa’da Fall, net pozisyonları harcadı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 06:50
Kaleci şov
Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta A.Gücü, K.Paşa'yla golsüz berabere kaldı. İki takım da kalecileri geçemedi. A.Gücü'nde Sowe, Zahid kaleci Günay'a takılırken, iki topu da çizgiden çıkarıldı. Paşa'da ise Fall, bir kez kaleci Gökhan'ı geçemezken, girdiği diğer gol pozisyonunda da topu dışarı attı. Sarı-lacivertliler, evinde yenilmezlik serisini 4'e taşıdı.
Galibiyeti kaçırdık
Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, K.Paşa karşısında fırsatları kullanamadıklarını söyledi. Kafkas, "Alt taraftan uzaklaşmak için önemli bir maçtı. İki topumuz çizgiden çıkarıldı. Galibiyeti kaçırdık" dedi.
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