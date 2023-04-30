Kaleci şov

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta A.Gücü, K.Paşa'yla golsüz berabere kaldı. İki takım da kalecileri geçemedi. A.Gücü'nde Sowe, Zahid kaleci Günay'a takılırken, iki topu da çizgiden çıkarıldı. Paşa'da ise Fall, bir kez kaleci Gökhan'ı geçemezken, girdiği diğer gol pozisyonunda da topu dışarı attı. Sarı-lacivertliler, evinde yenilmezlik serisini 4'e taşıdı. Galibiyeti kaçırdık Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, K.Paşa karşısında fırsatları kullanamadıklarını söyledi. Kafkas, "Alt taraftan uzaklaşmak için önemli bir maçtı. İki topumuz çizgiden çıkarıldı. Galibiyeti kaçırdık" dedi.