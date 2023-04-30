Arda bir başka

Sivasspor ligde rahatlayınca herhalde kupayı düşünmeye başladı. Çünkü ilk 45 dakika Sivasspor sahada hiç yoktu. Buna karşılık Fenerbahçe ilk 45 dakikada dişe diş mücadele etti. Hep beraber pres yaptılar. Sivas'ın arka tarafına güzel deparlar atarak iyi pozisyonlar yakaladılar. Arda oynadığı sürede takımını tıkır tıkır idare etti. Bu yaşta bir oyuncunun böyle bir futbol zekası mükemmel. Ama bir şey söyleyeyim; Mesela suratına bir el darbesi geldi. Gereksiz yere kendini yere atıp ah-vah dedi. O kalitede bir oyuncuya bu tarz hareketler hiç yakışmıyor. Çok sempatik gözükürken sonunda bu işler sonunda antipatik gelirsin. Yapma bu işleri. Mümkün olduğunca ayakta kal. Bu senin yumuşak karnın dikkat et. Ben olsaydım Arda'yı kenara almak için 70'i 75'i beklerdim. Tamam 3-0 ama 1 kişi eksik oynuyorsun, takımında Arda'dan başka topu iyi kullanacak bir adam yok. İstediği zaman oyunu süratlendiriyor, istediği zaman yavaşlatıyor. Nitekim Sivas 2. yarı Fener'in üstüne geldi. Golü erken bulamadılar. Belki de 3 gün sonra oynayacakları kupa maçını düşünüyorlar.

Yalnız şu da enteresan bir olay. Fenerbahçe'de kaptanlık yapan futbolcuların sarı-lacivertli kulüpte aldıkları süreye bakın. Yani bir 7-8 sene oynayan futbolcu yok. Bu da şunu gösteriyor; Demek ki transferlerde bayağı büyük hatalar yapılıyor. Galatasaraylılar, Sivasspor maçından çok ümitlilerdi ama işin gerçeği şu: El elin eşeğini ıslık çalarken ararmış. Bu sene lig şunu gösteriyor. Herkes kendi göbeğini kesecek. Kimse kimseye güvenmeyecek. Alt tarafta millet can derdinde. Bu takımlarla oynamak bayağı zordur. Geçen hafta Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı gibi. Mesela hakeme baktığımızda Zorbay Küçük. Geçen sene FIFA'dan el birliğiyle bu çocuğu düşürdüler. Bu maça neden bir FIFA hakemi veremediler? Veremezler. Çünkü FIFA yaptıklarının çoğu bu maçı yönetemez. Trabzon maçını seyrederken Bakasetas'ın atılmasını hayretler içinde seyrettim. Bakasetas'ı hakem atmadı, kendini bilerek attırdı. Herhalde Trabzonspor'da oynamak istemiyor. İrfan Can'ın atılması tam bir amatör işi. Fenerbahçe'de oynuyorsun, kesinlikle öyle bir hareketi yapmaman gerekir. Sert mi yumuşak mı olmaz. Yapma o hareketi. İrfan Can'ın Ferdi'ye attırdığı gol tam bir futbol güzelliği. Ben asist diye buna derim. İrfan Can'ın Ferdi'ye attığı topun asistliği için şöyle diyebiriz: Yüzde 100 asist.