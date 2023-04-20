Direkten döndü!

Hakemin soyadı Arslanboğa… Ben hep şunu derim, "Bu akşam kimi boğacak?" Bunun en iyi cevabını Gümüşdağ verir! Jesus, son haftaların Fenerbahçe'deki en iyi oyuncusu Arda'yı forvete alarak takımı da kendisini de kilitledi. Haliyle koca 45 dakika boşa gitti. Çünkü Fenerbahçe takımı oyun kuramadı. Başakşehir istediği gibi oynadı. Topu kontrollü kullanabilseler farkı artırıp, Fenerbahçe'yi yenebilirlerdi. Ama şunu söyleyeyim; sahada çok akıllı bir hakem vardı. Öyle güzel düdükler çaldı ve çalmadı ki, Başakşehir takımını kımıldatmadı. Ben bu tip hakemler için "Kaşarlı hakemler" derim. Zaman zaman sahneye çıkarlar, gerekeni yaparlar. Bunun için o takım, bu takım önemli değil.



Yani bunlar damgalı hakemler. Soyadı Arslanboğa… Ben hep şunu derim, "Bu akşam kimi boğacak?" Tabii bunun en iyi cevabını Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ verir. Çünkü bunlara en fazla sahip çıkanlardan biri oydu. Aynı sarı ve kırmızıları Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın aleyhine kullanabiliyorsa o zaman ona "Helal olsun" derim. Futbolculara öyle kartlar verirsen, sinirlendirirsen, sonra o futbolcuları kucağı alıp kırmızıları yapıştırırsın. Ama şunu söyleyeyim; Başakşehirli futbolcular çok bey efendi futbolcularmış. Fenerbahçe yine son dakikalarda sıçradı. Yine iyi futbol oynamadılar ve direkten döndüler. Maalesef Türkiye'de futbol böyle oynanıyor… Herkesin kaderine razı olsun.