G.Saray zevk verdi

Kayserispor, Fenerbahçe'ye de aynı şekilde oynadı, Galatasaray'a da. Fenerbahçe'den 4 yedi, Galatasaray'dan ise 6. İstanbul'da büyük takımlarla oynuyorsan bu taktik işe yaramaz. Ailece hücuma kalkmayacaksın; adam yakaladı mı yapıştırır golü. Daha çok alan daraltacaksın, katı defans yapmayacaksın, kontra toplarla hücuma çıkacaksın, rakibin zayıf anını bekleyeceksin. Maalesef maçın ilk yarısına hakem Mustafa Kürşad Filiz damgasını vurdu. Bir pozisyon var, önce Galatasaray'ın aleyhine faul verdi, sonra Galatasaray lehine penaltıya döndü, Kayserisporlu Hosseini'ye kırmızı kart çıkardı. Ondan 5 saniye önce bir pozisyon var, 'acaba ona mı verdi' dedik ilk önce ama pilot kameradan ona vermediği ortaya çıktı. İlk yarı biterken bu sefer Kayserispor hücumunda Nelsson çok net rakibini indirdi. Kesinlikle kırmızı kart olması gerekir, ama hakem devam ettirdi. VAR devreye girdi, sonuç değişmedi, ne konuştukları meçhul. Her maçta hakem var. Olması da normaldir çünkü bu hakem olayı öyle 3-5 ayda çıkan bir olay değil. Bu alemin temeli çürük. Aynı depremde önce yıkılacak evler gibi.

Bu hakemlerin binası onarım tutmaz. Kentsel dönüşüme gitmeli. Yıkılıp yeniden yapılmalı. Vücudu kanser sarmış, siz hala iğneyle, hapla, serumla geçiştirmeye kalkıyorsunuz. Galatasaray, rakibinin arka tarafını yakaladı, doğru zamanlarda doğru paslar yaptılar. Alan boşaltıp oraya adamlarını soktular ve maçı farka götürdüler. İştahlı oynadılar. Kendileri de zevk aldı, seyredenlere de zevk verdiler. Zaten kendin oynarken zevk alıyorsan olay bitmiş demektir. Maçtan önce otel polemiği vardı. Son derece gereksiz işler. Eğer bir takımı, bir futbolcuyu ya da antrenörü bu tip işlerle satın alacaksanız yazıklar olsun. Yalnız bu konuyu ben bir espri ile sonlandırmak isterim. Bakın bunu sakın ciddiye almayın, böyle bir şeyin olmasına tabii ki imkansız. 'Bence Galatasaray başkanının otelinde Kayserispor değil, hakem kalmış.' Bir kez daha vurgulayayım, bu bir espridir.