Arkadan güreşmeyin!

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamada bulunan Başkan Ali Koç, sarı-laciverti camianın mücadele ettiği her branşta tepeye oynadığını vurguladı. Garip bir sezon yaşadıklarını ve umutlarının kırıldığını aktaran Koç, bir üyenin olumsuz eleştirilerine ise "Bir başkan bulun, bulduğunuz an genel kurula gidelim. Hemen hazırız gitmeye. Bulana kadar lütfen altımızı oymayın ama bulduğunuz an ben er meydanına gelirim" şeklinde yanıt verdi. Camianın kırılganlığına vurgu yapan Koç, "Olanı görüyorsunuz, bu da bir tek bizim başımıza geliyor. Bütün bu samimi tepkileri anlayışla karşıladığımız bilmenizi istiyorum" şeklinde konuştu.

PUANLARIMIZI ÇALDILAR

İstanbulspor maçındaki hakem kararlarını eleştiren Koç, "Kötü oynadık diye 'İstanbulspor maçında puanlarımızı çaldılar' demeyecek miyiz? Bu sene 107. sırada UEFA'ya başladık. Şu anda 58. sıraya geldik. Biz ilk 25'te olmalıyız, bu kabul edilebilir değil. Son 10 yılın en yüksek puan averajı bu sene 2.20 ama bulunduğumuz noktaya bakın. Biz bu sene doğru şeyler yaptık. Bizim bu seneki performansla şu an şampiyonluk havasına girmiş olmamız gerekirdi. Ofsaytımsı ve bizim Adana Demir maçı normal yönetilse 5 puan fark eder. Bu da sadece 2 maç. Bizde de organize yapı var ama onlar bize karşı. Öbür camiaya bakın bize bakın" şeklinde görüş belirtti.

GALATASARAY'IALKIŞLIYORUM!

Galatasaray için "Kötülük yapma meziyeti gücü takdire şayan" ifadesini kullanan Koç, şöyle devam etti: Rakibimizi, ne yazık ki alkışlayacağım onları çünkü kötülük yapma meziyeti gücü gerçekten takdire şayan! Bunu yaparken vicdani herhangi bir sorun yaşamaması da çok enteresan. Bunlar trolleri, bot hesapları, yöneticileri, medya mensupları ve o algılarla enteresan bir yapı. Kurumları baskı altına alıyorlar.



TFF ZiYARETiNE AÇIKLIK GETiRDi

Federasyona gittiklerini anlatan Koç, "Bunların seviyesine inmeden bunlarla mücadele edemeyiz. Adana Demir, Alanya, Karagümrük, Başakşehir ve İstanbul maçları için gittik. Bu maçlarda 4 puan kaybettik ama çok daha fazla kaybedebilirdik. Çalınan puanların yanında çalınmaya çalışılan puanlar bizleri ziyadesiyle endişelendirdi. Gittiğimiz yerlerde dayak yemeye başladık, kartlar gösterilmiyor. Başakşehir'de gösterildi bu sefer de hakemi boğmaya başladılar" dedi.

FLORYA'DA NELER DÖNDÜĞÜNÜ ANLATACAĞIM!

Beşiktaş'ın"Pusu Kültürü"ne ilişkin açıklamanın dikkatle takip edilmesi gerektiğinin altını çizen Ali Koç şunları söyledi: Devleti ele geçirmeye çalışan terör örgütünün en kuvvetli olduğu dönemde futbolda en çok faydayı kim sağladı? Siz değil miydiniz? Siz faydalanırken biz ise en güçlü olduğu dönemde bu yapıyla mücadele ediyorduk. Bu örgütle verdiğimiz mücadele bizim gurur mücadelemizdir. ŞAMPIYONLUK posterlerini revize etmek zorunda kalmayı Allah hiçbir kulübe nasip etmesin. Yine bir konuda şapka çıkarıyorum. Her dönemin güçleriyle kol kola olmayı başaran bir kulüpsünüz. Seçimler bitsin, o Florya projesinde neler döndüğünü anlatalım göreceksiniz. Bu mücadele için onların seviyesine inmek zorundayız. Mert olan er meydanına çıkar arkadan güreşmeyin. Biz hazırız bekliyoruz."