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Aziz-Peres tandemi

F.Bahçe’de Szalai sakat, Samet çok hata yapıyor. Jesus yeni ikili ile sahada olacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Aziz-Peres tandemi

Kanarya'nın Sivas ile oynayacağı maç öncesinde savunmanın göbeği tamamen değişiyor.

Attila Szalai sakatlığı sebebiyle birkaç hafta forma giyemeyecek. Partneri Samet Akaydin ise iki maçtır ciddi hatalar yapıyor. Teknik direktör Jorge Jesus ligin bu bölümünde savunma hattını yenileyecek. Sakat olan Szalai'nin yerine, tedavisi tamamlanan ve artık hazır hale gelen Luan Peres görev yapacak. Samet de kulübeye çekilecek. Yerine daha deneyimli bir isim olan Serdar Aziz formayı giyecek. Jesus bu ikiliden istediği verimi alırsa sezonu onlarla tamamlamayı düşünüyor.

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