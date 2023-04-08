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Hedefimiz 3'te 3

“Önümüzdeki 4 haftada Fenerbahçe hariç ligde birbirine yakın rakiplerimizle oynayacağız. Evimizde İstanbul, Giresun ve K.Paşa maçlarını kazanmalıyız.”

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Hedefimiz 3'te 3

Türkiye Kupası'nda Trabzon'u 3-1 yenerek 23 yıl sonra yarı finale çıkan Ankaragücü, ligde bugün 1 puan farkla altındaki İstanbulspor'u ağırlayacak. Kupada yarı finale çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Faruk Koca, "Kupada turu geçmek moral açısından önemli oldu. Ligdeki durumumuz istediğimiz düzeyde değil. Bu yüzden İstanbul maçı çok önemli. Önümüzdeki 4 haftada Fenerbahçe hariç birbirine yakın rakiplerle oynayacağız. Bu maçları da içeride yapacağız. İstanbul, Giresun ve K.Paşa maçlarını mutlaka kazanmalıyız" dedi

İTİCİ GÜCÜMÜZ TARAFTARIMIZ

Faruk Koca, taraftarlardan destek istedi. Taraftarların statta çok güzel bir atmosfer oluşturduğunu vurgulayan Başkan Koca, "Trabzon maçındaki destekten dolayı teşekkür ediyorum. 90 dakika içinde geriye düşsek de kötü oynasak da en önemli itici gücümüz taraftarımız. Teknik heyet ve oyuncuların motivasyonu maç içinde yüksek tutulmalı. Taraftarlık kötü günde de desteklemektir. Onlardan ricam; 90 dakika boyunca coşkulu bir şekilde oyuncularımızı desteklemeleridir" diye çağrıda bulundu.

19 YIL SONRA

İki takım Süper Lig'de yaklaşık 19 yıl sonra Ankara'da birbirlerine rakip olacak. Ankaragücü ile İstanbulspor arasında Ankara'da son Süper Lig maçı 14 Ağustos 2004'te oynanmış ve gol sesi çıkmamıştı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Ankaragücü deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

1 şüpheli 2 sakat

Ankaragücü'nde kritik İstanbulspor maçı öncesi iki sakat, 1 durumu şüpheli futbolcu bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sonrası idmanlara çıkan Milson'un durumu belirsiz. Ariyibi ve Sıtkı Ferdi ise yok.

İstanbul'da iki eksik bulunuyor

Spor Toto Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren İstanbulspor, geçtiğimiz haftaki Fatih Karagümrük mağlubiyetini bugün Ankaragücü karşısında telafi etmek istiyor. Sarı-siyahlılarda final gibi karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan Onur Ergün ile Eduard Rroca forma giyemeyecek.

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