Ankaragücü 3-2 İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 28. haftası bol gollü bir maça sahne oldu.
Ankaragücü'nün, İstanbulspor'u konuk ettiği mücadeleden kazanan ev sahibi takım oldu.
Ankaragücü sahasında İstanbulspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. ve 53. dakikada Sowe ile 24. dakikada Diack kaydetti.
İstanbulspor'un golleri ise 47'de Kerem Şen ve 55'de Eyenga - Lokilo'nun ayağından geldi.
Bu maçın ardından Ankaragücü 28 puanla 14. sırada yer aldı.
İstanbulspor ise 24 puanla 17. sırada bulunuyor.