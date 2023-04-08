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Ankaragücü 3-2 İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü, İstanbulspor'u konuk etti. Mücadeleden ev sahibi Ankaragücü 3-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 18:02
Ankaragücü 3-2 İstanbulspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 28. haftası bol gollü bir maça sahne oldu.

Ankaragücü'nün, İstanbulspor'u konuk ettiği mücadeleden kazanan ev sahibi takım oldu.

Ankaragücü sahasında İstanbulspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. ve 53. dakikada Sowe ile 24. dakikada Diack kaydetti.

İstanbulspor'un golleri ise 47'de Kerem Şen ve 55'de Eyenga - Lokilo'nun ayağından geldi.

Bu maçın ardından Ankaragücü 28 puanla 14. sırada yer aldı.

İstanbulspor ise 24 puanla 17. sırada bulunuyor.

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