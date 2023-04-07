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FENERBAHÇE HABERLERİ - Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, sezon başında profesyonel sözleşme imzaladığı ve şubat ayında İsveç ekibi Hammarby'ye kiraladığı Isak Vural'ın sözleşmesini feshetti. Sarı-lacivertlilerin, genç futbolcunun sözleşmesinin neden feshettiği ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 19:31
FENERBAHÇE HABERLERİ - Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'a karşı şok bir yenilgi alan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı

Kadıköy'de oynanan derbi sonrası taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetime büyük tepki gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı

Tribünler, dakikalarca 'Yönetim istifa' ve 'Ali Koç istifa' sloganları attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisi sonrası ilk iç saha maçında Kayserispor'u konuk etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı rakibini 4-1 yenerek yarı finale yükselen taraf oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı

Sarı-lacivertli taraftarların Kayserispor ile Ülker Stadı'nda oynadığı mücadelede de tribünlerin yönetimle tepkisi devam etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı

Taraftarlar, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi yönetimi istifaya davet etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe'de hareketlilik sürerken, sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe, sezon başında 3 yıllık sözleşme imzaladığı Isak Vural'ın sözleşmesini feshetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler, 16 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshettiğini TFF'ye bildirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı

Hammarby'nin oyuncunun bonservisini almak istediği belirtilirken, Fenerbahçe'de flaş bir hamle geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı

Sarı-lacivertliler, Isak Vural'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na sözleşmesinin feshini bildirdiği Isak Vural'ın transfer detayları belli oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı

18 yaşından küçük oyuncuların kiralanmasını engelleyen ve başka bir takımda lisansı gözüken oyuncular için Türkiye Futbol Federasyonu'nun sözleşme feshi gösterdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı

FENERBAHÇE GERİ ÇAĞIRMA HAKKINA SAHİP

NTV'nin haberine göre; yapılan anlaşma gereği Isak Vural'ın Hammarby'de kiralık olarak forma giydiği ve sarı-lacivertli kulübün istediği zaman geri çağırma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇMİŞTİ

19 Nisan 2022'de Fenerbahçe, dostluk maçında Shakhtar'ı konuk etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı

O dönemde takımın başında bulunan İsmail Kartal, 75. dakikada Isak Vural'ı oyuna almıştı ki 15 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe tarihinde bu formayı giyen en genç isim olmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı

Isak Vural'ı kiralık olarak kadrosuna katan Hammarby, oyuncunun lisansını çıkarmamış ve bu nedenle genç oyuncu, pilot takım ile çalışmalarda yer almıştı.

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