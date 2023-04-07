FENERBAHÇE HABERLERİ - Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı

FENERBAHÇE GERİ ÇAĞIRMA HAKKINA SAHİP

NTV'nin haberine göre; yapılan anlaşma gereği Isak Vural'ın Hammarby'de kiralık olarak forma giydiği ve sarı-lacivertli kulübün istediği zaman geri çağırma hakkına sahip olduğu kaydedildi.