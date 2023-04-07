FENERBAHÇE HABERLERİ - Sözleşmesi feshedilmişti! Isak Vural gerçeği ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'a karşı şok bir yenilgi alan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'a karşı şok bir yenilgi alan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Kadıköy'de oynanan derbi sonrası taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetime büyük tepki gösterdi.
Tribünler, dakikalarca 'Yönetim istifa' ve 'Ali Koç istifa' sloganları attı.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisi sonrası ilk iç saha maçında Kayserispor'u konuk etti.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı rakibini 4-1 yenerek yarı finale yükselen taraf oldu.
Sarı-lacivertli taraftarların Kayserispor ile Ülker Stadı'nda oynadığı mücadelede de tribünlerin yönetimle tepkisi devam etti.
Taraftarlar, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi yönetimi istifaya davet etti.
Fenerbahçe'de hareketlilik sürerken, sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.
Fenerbahçe, sezon başında 3 yıllık sözleşme imzaladığı Isak Vural'ın sözleşmesini feshetti.
Sarı-lacivertliler, 16 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshettiğini TFF'ye bildirdi.
Hammarby'nin oyuncunun bonservisini almak istediği belirtilirken, Fenerbahçe'de flaş bir hamle geldi.
Sarı-lacivertliler, Isak Vural'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na sözleşmesinin feshini bildirdiği Isak Vural'ın transfer detayları belli oldu.
18 yaşından küçük oyuncuların kiralanmasını engelleyen ve başka bir takımda lisansı gözüken oyuncular için Türkiye Futbol Federasyonu'nun sözleşme feshi gösterdiği öğrenildi.
FENERBAHÇE GERİ ÇAĞIRMA HAKKINA SAHİP
NTV'nin haberine göre; yapılan anlaşma gereği Isak Vural'ın Hammarby'de kiralık olarak forma giydiği ve sarı-lacivertli kulübün istediği zaman geri çağırma hakkına sahip olduğu kaydedildi.
FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇMİŞTİ
19 Nisan 2022'de Fenerbahçe, dostluk maçında Shakhtar'ı konuk etmişti.
O dönemde takımın başında bulunan İsmail Kartal, 75. dakikada Isak Vural'ı oyuna almıştı ki 15 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe tarihinde bu formayı giyen en genç isim olmuştu.
Isak Vural'ı kiralık olarak kadrosuna katan Hammarby, oyuncunun lisansını çıkarmamış ve bu nedenle genç oyuncu, pilot takım ile çalışmalarda yer almıştı.
Fenerbahçe'ye 2021/22 sezonunda transfer olan Isak Vural, U19 Süper Lig'de 8 maçta forma giyip bir asist kaydetti.