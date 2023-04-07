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Galatasaray'da Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi!

Son dakika spor haberi: TFF, resmi internet sitesinden PFDK sevklerini açıkladı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 20:01 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 20:11
Galatasaray'da Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu. Icardi'nin yanı sıra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU' nun 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in aynı müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI' nin aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımında yer alan açıklaması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 05.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin 05.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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