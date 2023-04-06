GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Livakovic bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu

Galatasaray, Fernando Muslera'dan sonra kaleyi emanet edeceği eldiveni Hırvatistan'da buldu.
Galatasaray, Fernando Muslera'dan sonra kaleyi emanet edeceği eldiveni Hırvatistan'da buldu.
Muslera'dan sonra yine özel bir isim ile yola devam etmek isteyen Aslan, gözüne Livakovic'i kestirdi.
Dominik Livakovic transferi için gözden çıkarılması gereken bonservis bedeli ise hayli yüksek.
İşte detaylar...
2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans ile tüm Avrupa'nın dikkatlerini üzerine çeken Dominik Livakovic için iki ciddi talip var.
Akşam'ın Hırvat basınından derlediği haberde; Başarılı kaleci ile hem Galatasaray'ın hem de Villarreal'in ilgilendiği duyuruldu.
Transferde ısrarlı olan Galatasaray'ın resmi bir teklif yaptığı da ifade edildi.
Yıldız file bekçisi de daha iddialı bir takımda oynamayı istiyor.
BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO!
Bonservisi Dinamo Zagreb'te olan Dominik Livakovic için net beklenti ise 10 milyon euro.
Hırvat basınının duyurduğu habere göre deneyimli eldiven, bu miktarlar karşılığında başka bir kulübe gidebilecek ve büyük ihtimalle de önümüzdeki yaz transfer tamamlanacak...
Uzun yıllar Galatasaray kalesini koruyacak başarılı bir eldiven arayan yönetim, tekrar teklifte bulunacak.
Dominik Livakovic'in de kulübüne ayrılmak istediğini net şekilde belirttiği söyleniyor.
Livakovic'in 1 yıl sonra sözleşmesinin bitiyor olması da Galatasaray için büyük avantaj.
Başarılı kaleci, bu sezon 40'ın üzerinde maça çıktı ve istikrarlı bir performans gösterdi.