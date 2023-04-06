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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Livakovic bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fernando Muslera'nın alternatifi bulundu. Deneyimli file bekçisinden sonra kaleyi devralacak isim üzerinde çalışan sarı-kırmızılı yönetim, Hırvatistan Milli Takımı'yla harikalar yaratan Livakovic'in transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Yıldız eldivenin bonservis bedeli de belli oldu. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 09:50
GALATASARAY HABERİ: Livakovic bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu

Galatasaray, Fernando Muslera'dan sonra kaleyi emanet edeceği eldiveni Hırvatistan'da buldu.

GALATASARAY HABERİ: Livakovic bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu

Muslera'dan sonra yine özel bir isim ile yola devam etmek isteyen Aslan, gözüne Livakovic'i kestirdi.

GALATASARAY HABERİ: Livakovic bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu

Dominik Livakovic transferi için gözden çıkarılması gereken bonservis bedeli ise hayli yüksek.

İşte detaylar...

GALATASARAY HABERİ: Livakovic bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu

2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği başarılı performans ile tüm Avrupa'nın dikkatlerini üzerine çeken Dominik Livakovic için iki ciddi talip var.

GALATASARAY HABERİ: Livakovic bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu

Akşam'ın Hırvat basınından derlediği haberde; Başarılı kaleci ile hem Galatasaray'ın hem de Villarreal'in ilgilendiği duyuruldu.

GALATASARAY HABERİ: Livakovic bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu

Transferde ısrarlı olan Galatasaray'ın resmi bir teklif yaptığı da ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Livakovic bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu

Yıldız file bekçisi de daha iddialı bir takımda oynamayı istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Livakovic bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO!
Bonservisi Dinamo Zagreb'te olan Dominik Livakovic için net beklenti ise 10 milyon euro.

GALATASARAY HABERİ: Livakovic bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu

Hırvat basınının duyurduğu habere göre deneyimli eldiven, bu miktarlar karşılığında başka bir kulübe gidebilecek ve büyük ihtimalle de önümüzdeki yaz transfer tamamlanacak...

GALATASARAY HABERİ: Livakovic bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu

Uzun yıllar Galatasaray kalesini koruyacak başarılı bir eldiven arayan yönetim, tekrar teklifte bulunacak.

GALATASARAY HABERİ: Livakovic bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu

Dominik Livakovic'in de kulübüne ayrılmak istediğini net şekilde belirttiği söyleniyor.

GALATASARAY HABERİ: Livakovic bombası patlıyor! Bonservisi belli oldu

Livakovic'in 1 yıl sonra sözleşmesinin bitiyor olması da Galatasaray için büyük avantaj.

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