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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transferde de gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde gelmesine rağmen özellikle ülkesi İtalya'dan çeşitli teklifler alan Nicolo Zaniolo'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatifini İngiltere'de buldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 11:43
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

GÖZLER TRANSFER ÇEVRİLDİ!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı kırmızılılarda, gözler bir yandan da transfer çevrilmiş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Teknik Direktör Okan Buruk yeni sezon için transfer planlamasına başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Başarılı teknik adam, gelecek yıl transfer istediği mevkileri yönetime iletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Dursun Özbek ve kurmayları da bu talep sonrası çalışmalara başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Okan Buruk'un özellikle kanat bölgesinde ayrılacak futbolcuların yerine transfer istediği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Sarı kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Nicolo Zaniolo gibi yıldızların birçok talibi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Rashica'nın da kiralık sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle o bölge için transfer arayışı başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Yönetimin özellikle Zaniolo'nun ayrılmasına kesin gözüyle baktığı iddia ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Cimbom İtalyan yıldızın yerine ise sürpriz bir ismi listesine aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Premier Lig'de top koşturan o futbolcu Galatasaray'ın gündemine geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Transfere Okan Buruk'un da onay verdiği öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

İşte o isim...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

G.SARAY'DAN GARNACHO ATAĞI!

Galatasaray, İngiliz devi Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Sarı kırmızılılar, 18 yaşındaki genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Cimbom bu transferi Zaniolo'nun yerine yapmayı hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Genç kanat oyuncusunun ManU ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Ancak ManU Garnacho ile yeni kontrat yapacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Uzun vadeli olması beklenen sözleşme sonrası Garnacho, 1 yıllığına bir takıma kiralanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Bu noktada devreye giren Aslan'ın, geleceğin yıldızı için nabız yokladığı öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Her iki kanatta forma giyen başarılı futbolcunun da Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Alejandro Garnacho bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da 32 maçta görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Genç oyuncu bu maçlarda 5 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Zaniolo'nun yerine o geliyor! Manchester United...

Ayrıca 6 da asist yaptı.

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