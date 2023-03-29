Hatay’ın sembolü

Sahadan sonsuzluğa" programının konuğu Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un Başkanvekili Mustafa Özat oldu. Mustafa Özat, depremin sembol olan isimlerinden teknik direktör Volkan Demirel'in depremin ilk anından itibaren nasıl bir özveriyle çalıştığını anlattı.
Sahadan sonsuzluğa" programının konuğu Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un Başkanvekili Mustafa Özat oldu. Mustafa Özat, depremin sembol olan isimlerinden teknik direktör Volkan Demirel'in depremin ilk anından itibaren nasıl bir özveriyle çalıştığını anlattı.