Başakşehir'de Caiçara'ya plaket

Başakşehir Brezilyalı sağ bek Caiçara ile yollarını ayırdı. 2017'den bu yana turunculacivertli formayı giyen Brezilyalı oyuncuyla yolların ayrıldığı duyuruldu. Başkan Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yer aldığı veda töreninde, Caiçara'ya plaket ve tablo takdim edildi.
Başakşehir Brezilyalı sağ bek Caiçara ile yollarını ayırdı. 2017'den bu yana turunculacivertli formayı giyen Brezilyalı oyuncuyla yolların ayrıldığı duyuruldu. Başkan Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yer aldığı veda töreninde, Caiçara'ya plaket ve tablo takdim edildi.