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Başakşehir'de Caiçara'ya plaket

Başakşehir Brezilyalı sağ bek Caiçara ile yollarını ayırdı. 2017'den bu yana turunculacivertli formayı giyen Brezilyalı oyuncuyla yolların ayrıldığı duyuruldu. Başkan Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yer aldığı veda töreninde, Caiçara'ya plaket ve tablo takdim edildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
Başakşehir'de Caiçara'ya plaket
Başakşehir Brezilyalı sağ bek Caiçara ile yollarını ayırdı. 2017'den bu yana turunculacivertli formayı giyen Brezilyalı oyuncuyla yolların ayrıldığı duyuruldu. Başkan Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yer aldığı veda töreninde, Caiçara'ya plaket ve tablo takdim edildi.
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