Konyaspor’da yenilere tören

Süper Lig'de istediği sonuçları bir türlü alamayan Konyaspor, daha önce anlaşmaya vardığı yeni transferleri Metehan Mert, Mahir Emreli, Pozuelo ve Moreno için imza töreni gerçekleştirdi. G.Birliği'nden gelen Mert ile 3.5 yıllık kontrat imzalanırken, İnter Maimi'den Pozuelo, Troyes'den Moreno ve Dinamo Zagreb'ten de Mahir Emreli ile yarım sezonluk sözleşme imzalandı.
SüperLig'de istediği sonuçları bir türlü alamayan Konyaspor, daha önce anlaşmaya vardığı yeni transferleri Metehan Mert, Mahir Emreli, Pozuelo ve Moreno için imza töreni gerçekleştirdi. G.Birliği'nden gelen Mert ile 3.5 yıllık kontrat imzalanırken, İnter Maimi'den Pozuelo, Troyes'den Moreno ve Dinamo Zagreb'ten de Mahir Emreli ile yarım sezonluk sözleşme imzalandı.