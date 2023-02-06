Deprem sonrası tüm spor müsabakaları ertelendi! Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm spor müsabakalarının ertelendiğini duyurdu.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 23. haftasında bugün Ümraniyespor-Adana Demirspor, Fenerbahçe-Konyaspor ve Giresunspor-Kayserispor maçları oynanacaktı.