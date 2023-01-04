Ömer Erdoğan'dan Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken sözler!

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü kozlarını paylaştı.

Galatasaray mücadelden 2-1'lik sonuçla ayrılırken konuk ekip Ankaragücü'nün teknik direktörü Ömer Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE ÖMER ERDOĞAN'IN SÖZLERİ

Ömer Erdoğan maç sonunda yaptığı açıklamada, "Öne geçtik ama sonra şanssız gol yedik. Çalıştığımız golleri yedik. Galatasaray'a karşı çok net pozisyonlara girdik ama atamadık. Bunun sonucunda kaybedersiniz. Emre Kılınç'ın çok net pozisyonu var. Oğuz'un ve Ali'nin de net pozisyonları var. 1 puan hak etmiştik." ifadelerine yer verdi.