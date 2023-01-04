Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek kritik Galatasaray derbisi öncesi 3 puanı hanesine yazdırdı. Diego Rossi ve Fernando'nun iptal edilen golleri mücadeleye damga vururken, Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Antalyaspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 08:48
Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Maça damga vuran anlar ise Diego Rossi ve Fernando'nun iptal edilen golleri oldu.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Antalyaspor - Fenerbahçe maçını köşesinde değerlendirirken, iptal edilen gollere dair de değerlendirmelerde bulundu. İşte Üründül'ün o yazısı...

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

ÖMER ÜRÜNDÜL - SERDAR ÇOK İYİYDİ

İlk devreyi çok kötü oynayarak yenik bitiren Fenerbahçe, ikinci yarıdaki hırsı ve yüksek temposuyla maçı çevirdi.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Derbi öncesi zor deplasmandan çok önemli bir 3 puan kazandı. İlk 35 dakika maçın kader süresiydi.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe direkten dönen şut dışında önemli bir şey yapmadı, ayrıca bir de 14. dakikada skor olarak geriye düştü.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Sonraki 20 dakikalık bölümde, defans bloğu önde çizgi halindeyken sürekli top kayıpları yaptılar.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Antalyaspor, bu avantajlı ortamda girişimlerde bulunsa da ikinci gol fırsatını değerlendiremediler.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Jesus alışık olmadığımız biçimde 2. yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Çok kötü oynayan Lincoln yerine Emre'yi aldı Portekizli.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Sonra hırslı bir baskıyla oyun karşı alana yıkıldı.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Antalyaspor defansının hatalarından da biri penaltı olmak üzere iki gol geldi.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Sonrasında takım biraz rahatladı. Jesus'un gereksiz oyuncu ve görev yeri değişiklikleriyle takımı sıkıntılı döneme soktu ama sonuçta 3 puan kazanıldı.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Ferdi ve Osayi 2. yarı Hatay maçındaki gibi etkili oynadı.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Arao disiplinliydi, King hırslıydı. Gol atmasına rağmen Batshuayi fizik olarak çok yetersizdi.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Rossi de gerçek kapasitesinin altında oynuyor. Ben en çok Serdar Aziz'i beğendim.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Şunu da belirtelim; Rossi'nin golü nizamiydi, Batshuayi faul yapmadı.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Jesus'a bir uyarım var. Sorulduğu zaman diyorsun ki 'Ben defansı öne çıkartarak risk alıyorum, bu benim tarzım' ama en azından tek farklı skor avantajına sahipken son dakikalarda yapma.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Bu tehlikeli taktiğin uygulanması başa her zaman dert açabilir.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Son dakikalarda galip takım öyle pozisyon vermez. Dün eğer VAR hakemi mükemmel bir golü skandal bir kararla iptal ettirmeseydi maç berabere bitecekti.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Bu hakem ve VAR işlerinin artık suyu çıktı.

Ömer Üründül Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Dünyanın hiçbir liginde bu tarz VAR'ın ön plana çıktığı maçlar yok.

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