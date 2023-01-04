Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi sarı lacivertliler 2-1 kazanarak derbi öncesi moral depoladı. Karşılaşmayı kaleme alan Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar'dan sert sözler. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 08:48
Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Sarı lacivertliler ilk yarısını geride kapattığı karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri Batshuayi kaydetti.

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Karşılaşmanın son dakikasında Antalyaspor'un sayılmayan golü tartışmaya neden olurken Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar karşılaşmayı kaleme aldı.

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

ANTALYASPOR'U İNFAZ ETTİLER

Türk hakemliği, tarihinin en sıkıntılı ve rezil dönemini yaşıyor.

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Dün geceki maçtan önce Futbol Federasyonu VAR kayıtlarını açıkladı.

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Tüm rezillikler ortaya çıktı.

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Ofsaytımsı kararlar, 'bana gösterin' diyor hakem, gösteremiyorlar…

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Bir diğeri 'kafa attı' diyor, diğeri 'ucundan birazcık' diyor ve yatak odası ortaya dökülüveriyor.

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Dün akşam da son dakikada Antalyaspor infaz edildi.

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Ev sahibi takımın 90+9'da attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi…

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

VAR hakemi, çizgiyi çekti ama yine büyük bir saçmalık.

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Top sola atıldı, santrfor ofsayt...

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Oyuna müdahalesi yok, sol açıkla santrfor arasında mesafe en az 15 metre.

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Yine VAR uygulaması yanlış.

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

VAR ofsayttan şüphelenebilir, böyle durumlarda hakemi kenara çağırması lazım ve hakem, pasif ofsaytta bulunan santrforun oyuna müdahale edip etmediğine bizzat kendisi karar vermeli.

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Türk hakemliğinin şirazesiyle oynadılar.

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Bugünden tezi yok MHK'nin istifa edip, bütün VAR kadrosunun lağvedilmesi ve birçok şeyin sil baştan yapılması gerek.

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Antalya belki puan almayı hak edecek bir şey yapmadı.

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Maçın başında gelip golü buldular o kadar.

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Ardından Fenerbahçe, direkten dönen topları ile haklı bir galibiyet aldı ama futbol bu ya…

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

O çok kötü oynayan Antalyaspor aslında bir puan almıştı.

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Hak etmese de almıştı.

Ahmet Çakar Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yorumladı! "Bugünden tezi yok MHK..."

Ama maalesef hakemler izin vermedi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş sözler! "Skandal bir karar"
Jesus'a sert eleştiri! "Ya çok kibirli ya da..."
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu 2023?
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Bugünden tezi yok MHK..." "Bugünden tezi yok MHK..." 08:48
Flaş sözler! "Skandal bir karar" Flaş sözler! "Skandal bir karar" 08:48
Jesus'a sert eleştiri! "Ya çok kibirli ya da..." Jesus'a sert eleştiri! "Ya çok kibirli ya da..." 08:28
"Herkes mutsuz, herkes isyanda..." "Herkes mutsuz, herkes isyanda..." 07:25
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Takım Oyunu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Takım Oyunu 01:46
Aslan'a Viking! Sol bekte isim netleşti Aslan'a Viking! Sol bekte isim netleşti 01:41
Daha Eski
Erman Toroğlu yorumladı! 90+8'deki golde ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı! 90+8'deki golde ofsayt var mı? 01:36
Jorge Jesus'tan flaş G.Saray sözleri! Jorge Jesus'tan flaş G.Saray sözleri! 01:36
Antalyaspor'dan flaş açıklama! Antalyaspor'dan flaş açıklama! 01:35
Usta yorumcudan ofsayt tepkisi: "VAR kayıtlarını açıklayın!" Usta yorumcudan ofsayt tepkisi: "VAR kayıtlarını açıklayın!" 01:35
Erman Toroğlu'dan Türkalp'e: Golün iptali için çalıştı! Erman Toroğlu'dan Türkalp'e: Golün iptali için çalıştı! 01:35
Antalyaspor'dan maç sonu flaş paylaşım! Paralel evren... Antalyaspor'dan maç sonu flaş paylaşım! Paralel evren... 01:34