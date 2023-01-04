TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Di Maria bombasını patlatıyor! İşte sözleşme süresi

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle çok konuşuldu.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle çok konuşuldu.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi birçok dünya yıldızıyla sözleşme imzalamıştı.
Icardi, Mata, Mertens, Torreira ve Oliveira gibi birçok yıldızla sözleşme imzalayan Cimbom, gözünü ara transfer dönemine çevrildi.
12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray, ses getirecek bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, Juventus forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
Deneyimli futbolcu, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Arjantin ile şampiyon olmuş ve final maçında attığı golle adından söz ettirmişti.
"DI MARIA VE GALATASARAY BİRLİKTELİĞİ OLABİLİR"
Arjantin Milli Takımı Sportif Direktörü Luciano Nakis, Angel Di Maria ve Galatasaray birlikteliği olabileceğini söylemişti.
Nakis, "Di Maria ve Galatasaray birlikteliği olabilir.
Galatasaray büyük bir kulüp.
Di Maria önümüzdeki dönemde orada oynayabilir.
Ayrıca Galatasaray'da Juan Mata gibi önemli bir isim var Angel ile Manchester United'tan arkadaşlar.
Yeniden beraber oynamak isteyebileceğini düşünüyor.
Onun için iyi bir seçenek" ifadelerini kullandı.
Vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanan Juventus yönetimi istifa etmişti.
Yönetim Angel Di Maria'dan yeni kontratında maaş indirimine gitmesini istedi.
Bu teklifi kabul etmeyen Di Maria için Galatasaray devreye girdi.
SEZON SONUNA KADAR KİRALIK
Galatasaray, Juve'nin gözden çıkardığı yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Akşam'ın haberine göre; yönetim, haziranda da yıldız futbolcuyla 2 yıllık kontrat imzalamayı hedefliyor.
Angel Di Maria, bu sezon Juventus formasıyla 10 maçta görev aldı.
34 yaşındaki yıldız, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.