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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Di Maria bombasını patlatıyor! İşte sözleşme süresi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında kadrosuna kattığı birçok yıldız isimle adından söz ettiren Galatasaray, çok konuşulacak bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Angel Di Maria'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın Arjantinli dünya yıldızıyla yapacağı sözleşmenin süresi de belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 09:26
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Di Maria bombasını patlatıyor! İşte sözleşme süresi

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle çok konuşuldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Di Maria bombasını patlatıyor! İşte sözleşme süresi

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi birçok dünya yıldızıyla sözleşme imzalamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Di Maria bombasını patlatıyor! İşte sözleşme süresi

Icardi, Mata, Mertens, Torreira ve Oliveira gibi birçok yıldızla sözleşme imzalayan Cimbom, gözünü ara transfer dönemine çevrildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Di Maria bombasını patlatıyor! İşte sözleşme süresi

12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray, ses getirecek bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Di Maria bombasını patlatıyor! İşte sözleşme süresi

Sarı-kırmızılılar, Juventus forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Di Maria bombasını patlatıyor! İşte sözleşme süresi

Deneyimli futbolcu, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Arjantin ile şampiyon olmuş ve final maçında attığı golle adından söz ettirmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Di Maria bombasını patlatıyor! İşte sözleşme süresi

"DI MARIA VE GALATASARAY BİRLİKTELİĞİ OLABİLİR"

Arjantin Milli Takımı Sportif Direktörü Luciano Nakis, Angel Di Maria ve Galatasaray birlikteliği olabileceğini söylemişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Di Maria bombasını patlatıyor! İşte sözleşme süresi

Nakis, "Di Maria ve Galatasaray birlikteliği olabilir.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Di Maria bombasını patlatıyor! İşte sözleşme süresi

Galatasaray büyük bir kulüp.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Di Maria bombasını patlatıyor! İşte sözleşme süresi

Di Maria önümüzdeki dönemde orada oynayabilir.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Di Maria bombasını patlatıyor! İşte sözleşme süresi

Ayrıca Galatasaray'da Juan Mata gibi önemli bir isim var Angel ile Manchester United'tan arkadaşlar.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Di Maria bombasını patlatıyor! İşte sözleşme süresi

Yeniden beraber oynamak isteyebileceğini düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Di Maria bombasını patlatıyor! İşte sözleşme süresi

Onun için iyi bir seçenek" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Di Maria bombasını patlatıyor! İşte sözleşme süresi

Vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanan Juventus yönetimi istifa etmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Di Maria bombasını patlatıyor! İşte sözleşme süresi

Yönetim Angel Di Maria'dan yeni kontratında maaş indirimine gitmesini istedi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Di Maria bombasını patlatıyor! İşte sözleşme süresi

Bu teklifi kabul etmeyen Di Maria için Galatasaray devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Di Maria bombasını patlatıyor! İşte sözleşme süresi

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Galatasaray, Juve'nin gözden çıkardığı yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Di Maria bombasını patlatıyor! İşte sözleşme süresi

2 YILLIK SÖZLEŞME

Akşam'ın haberine göre; yönetim, haziranda da yıldız futbolcuyla 2 yıllık kontrat imzalamayı hedefliyor.

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