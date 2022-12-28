Piri: Genciz enerjimiz var

Giresunspor'un kaptanı Onurcan Piri, mücadele takımı olduklarını vurguladı. 28 yaşındaki tecrübeli kaleci, "Çok bir idman temposuna da ihtiyacımız yok çünkü genciz, enerjimiz var, o yüzden her türlü mücadeleyi vereceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi mücadele önemli, biz Giresunspor olarak mücadele takımıyız" dedi.
Giresunspor'unkaptanı Onurcan Piri,mücadele takımı olduklarınıvurguladı. 28 yaşındaki tecrübelikaleci, "Çok bir idmantemposuna da ihtiyacımız yokçünkü genciz, enerjimiz var,o yüzden her türlü mücadeleyivereceğimizi düşünüyorum.Dediğim gibi mücadeleönemli, biz Giresunspor olarakmücadele takımıyız" dedi.