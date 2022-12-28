3 puanımızı sildirmeyiz

Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, TFF' Lisans Kurulu'nun verdiği 3 puan silme cezasının tahkimden döneceğine inandıklarını söyledi. Cezanın iptal olacağına inandıklarını belirten Koç, "Yargıya taşıyacağız. Ben inanıyorum ki, sahada kazandığımız 3 puanımızı sildirmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
KayserisporAsbaşkanı Tufan Koç, TFF' Lisans Kurulu'nun verdiği 3 puan silme cezasının tahkimden döneceğine inandıklarını söyledi. Cezanın iptal olacağına inandıklarını belirten Koç, "Yargıya taşıyacağız. Ben inanıyorum ki, sahada kazandığımız 3 puanımızı sildirmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.