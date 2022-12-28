Sivasspor’un gözü Aslan’da

Düşme hattındaki Sivasspor, yarın konuk edeceği lider Galatasaray karşısında 3 puana şartlandı. K.Paşa deplasmanından galibiyetle dönüp kurtuluş ateşini yakan Yiğidolar, güçlü rakibini de puansız gönderip, düşme hattından çıkmak istiyor. Futbolcuların, idmanlarda oldukça hırslı çalışması da teknik heyeti sevindirdi.
Düşmehattındaki Sivasspor, yarın konuk edeceği lider Galatasaray karşısında 3 puana şartlandı. K.Paşa deplasmanından galibiyetle dönüp kurtuluş ateşini yakan Yiğidolar, güçlü rakibini de puansız gönderip, düşme hattından çıkmak istiyor. Futbolcuların, idmanlarda oldukça hırslı çalışması da teknik heyeti sevindirdi.