Keleş iddialı

Ligde yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak olan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş umut dağıttı. Keleş, "Zor maç olacak ama günden güne iyi oynuyoruz, seyircimizin desteğiyle kazanacağımızı düşünüyorum. İstediklerimizi sahaya yansıttığımız zaman bizim için altın değerinde üç puan olacaktır" diye konuştu.
Ligde yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak olan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş umut dağıttı. Keleş, "Zor maç olacak ama günden güne iyi oynuyoruz, seyircimizin desteğiyle kazanacağımızı düşünüyorum. İstediklerimizi sahaya yansıttığımız zaman bizim için altın değerinde üç puan olacaktır" diye konuştu.