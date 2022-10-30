Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks: 123-115 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Giannis Antetokounmpo'dan tarihi performans

Konuk ettiği Atlanta Hawks'ı da mağlup eden Milwaukee Bucks, sezona 5'te 5 yaparak başladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezona iyi bir başlangıç yapan Milwaukee Bucks, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 123-115 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Bucks, ağırladığı Hawks'ı 8 sayı farkla geçti ve sezona 5'te 5 yaparak başladı.

Konferans liderli Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 34 sayı ve 17 ribaunt, Jrue Holiday 34 sayı ve 12 asistle "double-double" yaptı. Brook Lopez 21 sayı ve 6 ribaunt, Jordan Nwora 11 sayı, Bobby Portis 9 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Yıldız oyuncu Antetokounmpo, 30 sayı ve 10 ribaunt barajını 4 maç üst üste geçen kulüp tarihinde Kareem Abdul-Jabbar'ın ardından ikinci oyuncu oldu.

6. maçında ikinci kez kaybeden Hawks'ta Trae Young 42 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Dejounte Murray 21 sayı ve 6 asist ve 5 ribaunt, De'Andre Hunter 14 sayı, Clint Capela 11 sayı ve 10 ribaunt, Justin Holiday ise 10 sayı üretti.

JAZZ, TEK SAYI FARKLA KAZANDI

Batı Konferansı takımlarının çekişmeli mücadelesinde, Utah Jazz, konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı 124-123 mağlup ederek sezonun 5. galibiyetine ulaştı.

Jazz'de Lauri Markkanen 23 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Kelly Olynyk 23 sayı, Jordan Clarkson 21 sayı ve 6 asist, Collin Sexton 19, Malik Beasley 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

6. maçında ikinci kez yenilen Grizzlies'ta Desmond Bane 32 sayı ve 6 ribaunt, Dillon Brooks 30 sayıyla takımın skor yükünü çekerken, Tyus Jones ise 23 sayı ve 10 asistle double-double yaptı.

LUKA DONCİC'İN "TRİPLE-DOUBLE" PERFORMANSI, GALİBİYETE YETMEDİ

Batı takımlarının uzatmaya giden diğer karşılaşmasında, Oklahoma City Thunder, deplasmanda Dallas Mavericks'i 117-111 yendi ve 6. maçında 3. kez kazandı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 38 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Luguentz Dort 16 sayı ve 6 ribaunt, Darius Bazley 15 sayı ve 8 ribaunt, Isaiah Joe 15 sayı, Jalen Williams 13 sayı ve 4 top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu.

5. maçında üçüncü kez kaybeden Mavericks'te all-star Luka Doncic 31 sayı, 16 ribaunt ve 10 asist, Spencer Dinwiddie 20, Dorian Finney Smith 13, Dwight Powell 13 sayı, Christian Wood 11 sayı ve 7 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

Sacramento Kings - Miami Heat: 119-113

Charlotte Hornets - Golden State Warriors: 120-113 (uzatmada)

Brooklyn Nets - Indiana Pacers: 116-125

Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks: 123-115

Chicago Bulls - Philadelphia 76ers: 109-114

Utah Jazz - Memphis Grizzlies: 124-123

Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder: 111-117 (uzatmada)