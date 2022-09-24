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Süper Lig yok!

Nasser Al-Khelaifi, Avrupa’daki bazı kulüplerin desteğini sürdürdüğü Avrupa Süper Ligi projesinin hiçbir zaman olmayacağının altını çizdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 06:50
Süper Lig yok!
İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Birliği'nin olağan toplantısında konuşan Avrupa Kulüpler Birliği ve PSG Başkanı Nasser Al- Khelaifi, Avrupa Süper Ligi'ni kurmak isteyen takımlara mesaj gönderdi. Al-Khelaifi, Avrupa'daki bazı kulüplerin desteğini sürdürdüğü Avrupa Süper Ligi konusunda sert ve kesin ifadeler kullandı. REAL Madrid, Barcelona, M.United, Milan ve Juventus gibi devlerin kurmak istediği Avrupa Süper Ligi konusunda Al- Khelaifi, "Avrupa Süper Ligi'ni kurmak isteyenler, UEFA organizasyonlarına katılıyorlar ve kazandıkları başarılarını kutluyorlar. Her şey yolunda gidiyor. Avrupa Süper Ligi diye bir şey şu an yok ve hiçbir zaman olmayacak" diye konuştu.
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