Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'in 4. haftası oldukça çekişmeli maçlara sahne olmuştu.
Süper Lig'in 4. haftası oldukça çekişmeli maçlara sahne olmuştu.
Fenerbahçe Konyaspor ile karşılaşırken, Beşiktaş Sivasspor'u konuk etmişti.
Trabzon'da ise dev maçta Fırtına Galatasaray ile karşılaştı.
Süper Lig'de 5. hafta öncesinde şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı.
İddaa Risk Yönetim Kurulu şampiyonluğun yeni oranlarını açıkladı.
Fenerbahçe geçen hafta Konyaspor'a kaybetmesine rağmen yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak açıklandı.
Ancak sarı-lacivertlilerin 3.00 olan oranı, 3.25 olarak güncellendi.
Ligde geçen hafta Galatasaray ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, yine şampiyonluğun ikinci favorisi olarak duyuruldu.
Trabzonspor'un 3.50 olan oranı, 3.90 olarak revize edildi.
Öte yandan Beşiktaş ile Galatasaray'ın oranları geçen haftaya göre düşüş gösterdi.
İki takıma aynı oran verildi.
Galatasaray'ın 4.50 olan oranı, 4.20'ye çekildi.
Aynı şekilde Beşiktaş'ın 5.50 olan oranı da 4.20 olarak duyuruldu.
Başakşehir'in 8.50 olan oranı 9.00, Konyaspor'un oranı 18.00 oldu.
Adana Demirspor'un oranı ise 25.00 olarak devam etti.