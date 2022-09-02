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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de yeni hafta öncesinde şampiyonluk oranları revize edildi. Konyaspor'a yenilen Fenerbahçe yine favori olarak gösterildi. İşte Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 13:44
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'in 4. haftası oldukça çekişmeli maçlara sahne olmuştu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Fenerbahçe Konyaspor ile karşılaşırken, Beşiktaş Sivasspor'u konuk etmişti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Trabzon'da ise dev maçta Fırtına Galatasaray ile karşılaştı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 5. hafta öncesinde şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

İddaa Risk Yönetim Kurulu şampiyonluğun yeni oranlarını açıkladı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Fenerbahçe geçen hafta Konyaspor'a kaybetmesine rağmen yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak açıklandı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Ancak sarı-lacivertlilerin 3.00 olan oranı, 3.25 olarak güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Ligde geçen hafta Galatasaray ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, yine şampiyonluğun ikinci favorisi olarak duyuruldu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Trabzonspor'un 3.50 olan oranı, 3.90 olarak revize edildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Öte yandan Beşiktaş ile Galatasaray'ın oranları geçen haftaya göre düşüş gösterdi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

İki takıma aynı oran verildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Galatasaray'ın 4.50 olan oranı, 4.20'ye çekildi.

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