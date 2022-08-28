Haberler Süper Lig Kasımpaşa - Hatayspor maçı CANLI izle! Kasımpaşa - Hatayspor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Kasımpaşa - Hatayspor maçı CANLI izle! Kasımpaşa - Hatayspor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Süper Lig'de heyecan dördüncü hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Kasımpaşa ile Hatayspor kritik maçta karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mert Güzenge düdük çalıyor. İki ekip de zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kasımpaşa - Hatayspor maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 20:40 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 21:10
Kasımpaşa - Hatayspor maçı CANLI izle! Kasımpaşa - Hatayspor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Kasımpaşa ile Hatayspor, Süper Lig'in dördüncü haftasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da kritik müsabakada sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Mert Güzenge düdük çalıyor. Güzenge'nin yardımcılıklarını Cemil Tunç ve Ömer Tevfik Özkoç yapıyor.




KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇINDA İLK 11'LER!

Kasımpaşa: Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Mortadha, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

Hatayspor: Erce, Falette, Vranjes, Adekugbe, Kamil Ahmet, Boudjemaa, Aabid, Ruben, Sadık, Saba, El Kaabi

KASIMPAŞA - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Kasımpaşa - Hatayspor maçı 19:15'te başladı. Karşılaşma beIN SPORTS MAX 1'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da ayrılık rüzgarı sürüyor! Alexandru Cicaldau’dan sonra bir beklenmedik isim daha gidiyor…
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao sesleri! Szalai'nin yerine gelecek
Türkiye - Sırbistan | CANLI
İki ayrılık kapıda! Birisi kiralık
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor Giresunspor'u farklı geçti!
Trabzonspor'da dev maç öncesi iki sakatlık şoku!
Kamuoyu açıklaması
MEB ATAMA SONUÇLARI 2022 | Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? - Sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
SAFER AYI NEDİR, ne demektir? - Safer ayı önemi, fazileti nedir? | Safer ayı özellikleri ve hadisleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da dev maç öncesi iki sakatlık şoku! Trabzonspor'da dev maç öncesi iki sakatlık şoku! 20:11
Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! Ersin Destanoğlu'na sürpriz talip! 19:36
G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı G.Saray'da Sacha Boey ayrılıyor! İşte yeni takımı 19:31
Türkiye - Sırbistan | CANLI Türkiye - Sırbistan | CANLI 19:30
Dinamo Kiev lige kötü başladı! Dinamo Kiev lige kötü başladı! 19:10
Bodrum son dakikada yıkıldı! Bodrum son dakikada yıkıldı! 19:06
Daha Eski
Bandırmaspor evinde güldü! Bandırmaspor evinde güldü! 19:01
Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI Kayserispor - Giresunspor maçı CANLI 18:51
Belçika'da Verstappen şov! Belçika'da Verstappen şov! 18:20
Belotti transferi resmen açıklandı! Belotti transferi resmen açıklandı! 18:18
West Ham 3 puanı tek golle aldı! West Ham 3 puanı tek golle aldı! 18:13
Marsilya liderliğe oturdu Marsilya liderliğe oturdu 18:02