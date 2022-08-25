Trabzonspor Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık!

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yaşanacak. Haftanın öne çıkan karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.
Dev maç öncesi haftanın hakemleri de belli olurken Trabzon'da düdük Ali Palabıyık'ın oldu.
İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler;
Beşiktaş-Sivasspor: Volkan Bayarslan
Konyaspor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
Gaziantep FK-Antalyaspor: Suat Arslanboğa
Karagümrük-Ankaragücü: Çağdaş Altay
Adana Demirspor-Ümraniyespor: Kadir Sağlam
Alanyaspor-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz
Kasımpaşa-Hatayspor: Mert Güzenge
Kayserispor-Giresunspor: Sarper Barış Saka