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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor, çok gizli yürüttüğü transfer harekatında mutlu sona ulaştı ve eski yıldızı Yusuf Yazıcı'yı yeniden kadrosuna kattı. Bonuslarla birlikte kulübe 18.5 milyon euro kazandıran 25 yaşındaki yıldız, 1 yıllığına kiralandı. İşte gizli yürütülen transfer operasyonunun detayları... (TS transfer haberleri)

ZEKİ UZUNDURUKAN Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:56
Zeki Uzundurukan
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da!

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, yılın transfer bombasını patlattı. Karadeniz Fırtınası, eski yıldızı Yusuf Yazıcı'yı 1 yıllığına kiraladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği ile harekete geçen bordo-mavili yönetim, bonuslarla birlikte 18.5 milyon euro'ya sattığı Yusuf Yazıcı için Lille'i markaja aldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da!

Bir süredir çok gizli bir şekilde yürütülen çalışmalarda mutlu sona ulaşıldı. Geçen sezonu Rus kulübü CSKA'da kiralık geçiren 25 yaşındaki Trabzonlu yıldızın kiralanması konusunda Fransız kulübüyle her konuda anlaşmaya varıldı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da!

TRABZON'A DÖNMEYİ ÇOK İSTEDİ

Çocukluk hayali olan Trabzonspor'da şampiyonluk yaşama fırsatını geçen sezon, Rusya'ya giderek kaçıran Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a dönüş için çok istekli olduğu öğrenildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da!

Türkiye'de sadece Fotomaç'ın elde ettiği bilgiye göre Lille Kulübü ile kiralama konusunda 300 bin euro'ya anlaşma sağlandı. Burak ve Zeki Çelik'in ayrıldığı Lille'de kendini yalnız hisseden Yusuf Yazıcı'nın; İtalya, Almanya ve Rusya'dan gelen tekliflere rağmen Trabzonspor'u istediği öğrenildi. Bordo-mavili kulüp, Yusuf Yazıcı transferini bugün açıklayacak.

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