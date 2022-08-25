TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Yazıcı Trabzonspor'da!

Türkiye'de sadece Fotomaç'ın elde ettiği bilgiye göre Lille Kulübü ile kiralama konusunda 300 bin euro'ya anlaşma sağlandı. Burak ve Zeki Çelik'in ayrıldığı Lille'de kendini yalnız hisseden Yusuf Yazıcı'nın; İtalya, Almanya ve Rusya'dan gelen tekliflere rağmen Trabzonspor'u istediği öğrenildi. Bordo-mavili kulüp, Yusuf Yazıcı transferini bugün açıklayacak.