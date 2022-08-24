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Beşiktaş'ın transferi Dele Alli İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Dele Alli İstanbul'a geldi. Beşiktaş İngiliz futbolcu ve Everton ile 1 yıllığına kiralanma konusunda anlaşmaya varıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 01:48 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 02:02
Beşiktaş'ın transferi Dele Alli İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ta bir süredir gündemde olan Dele Alli transferinde mutlu sona ulaşıldı. Siyah-beyazlılar yıldız ismi Everton'dan 1 yıllığına kiraladı. Yıldız futbolcuyu taşıyan özel uçak, çarşambayı perşembeye bağlayan gece 01:45'te İstanbul'a iniş yaptı.

SATIN ALMA OPSİYONU BELLİ OLDU

Beşiktaş bu kiralama için Everton'a bir ödeme yapmayacak. Siyah-beyazlılar Dele Alli'nin bonservisi için ocak ayına kadar 6 milyon Euro, sezon sonu ise 8 milyon Euro ücret ödeyerek kadrosuna katabilecek.

LAMPARD BEŞİKTAŞ'I AÇIKLAMIŞTI

Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, Carabao Cup'ta oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Fletwood maçı öncesinde Beşiktaş'a transfer olan Dele Alli'yle ilgili konuşmuş ve "Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi çok ilerledi. Henüz tamamlanmadı ancak anlaşma çok ileri düzeyde" ifadelerini kullanmıştı.

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