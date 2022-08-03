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Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | SÜPER LİG

Süper Lig'de heyecan başlıyor. Beşiktaş ile Kayserispor 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Kayserispor maçına dair merak edilenler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 15:00 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 15:30
Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | SÜPER LİG

Süper Lig'de heyecan başlıyor. Beşiktaş - Kayserispor 1. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Süper Lig heyecanı her iki takımın taraftarları için de heyecanı doruğa çıkaracak. Peki, Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Kayserispor maçı 6 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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