15. imza da geldi

Geçen sezon devre arasında Bosna-Hersek ekibi Sarajevo'ya transfer olan Mujakic, bu sezon takımında 2 maçta ter dökerken, geçtiğimiz sezon Kortrjik'ten kiralık gittiği Belçika ekibi Beveren ve bonservisiyle transfer olduğu Sarajevo'da toplam 24 maçta boy gösterdi. 1.89 boyundaki genç stoper, 8 kez de Bosna-Hersek Milli Takımı formasını giydi. Mujakic'i açıklayan Başkan Faruk Koca da bir transfer müjdesi daha verdi. Başkan Koca, "Yeni aldığımız Uros Radakovic, Konyaspor maçında oynayabilir. Ön liberodan haber bekliyoruz. Ön libero transferi de yabancı olacak" diye konuştu.
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