Haberler Süper Lig 15. imza da geldi

15. imza da geldi

Sarı-lacivertliler, aradığı sol stoperi de Bosna Hersek’te buldu. Başkent ekibi, 24 yaşındaki milli savunmacıyla birlikte bu sezon 15. transferini gerçekleştirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 06:50
15. imza da geldi
SPOR Toto Süper Lig'in yeni, transferin hareketli ekibi Ankaragücü, bir imza daha gerçekleştirdi. 14 futbolcusuyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, savunmada sol stoper arayışında mutlu sona ulaştı. Başkent ekibi, aradığı ismi Bosna-Hersek'te buldu. Ankaragücü, BosnaHersek'in Sarajevo takımının 24 yaşındaki milli stoperi Nihad Mujakic'i de kadrosuna katmayı başardı. Takımın bu sezon 15. transferi olan Mujakic, daha önce Belçika'da KV Kortrijk ve Beveren ile Hırvatistan'da Hajduk Split formalarını da giydi.

Geçen sezon devre arasında Bosna-Hersek ekibi Sarajevo'ya transfer olan Mujakic, bu sezon takımında 2 maçta ter dökerken, geçtiğimiz sezon Kortrjik'ten kiralık gittiği Belçika ekibi Beveren ve bonservisiyle transfer olduğu Sarajevo'da toplam 24 maçta boy gösterdi. 1.89 boyundaki genç stoper, 8 kez de Bosna-Hersek Milli Takımı formasını giydi. Mujakic'i açıklayan Başkan Faruk Koca da bir transfer müjdesi daha verdi. Başkan Koca, "Yeni aldığımız Uros Radakovic, Konyaspor maçında oynayabilir. Ön liberodan haber bekliyoruz. Ön libero transferi de yabancı olacak" diye konuştu.
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