Haberler Süper Lig Süper Lig'de canlı puan durumu! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

'de ! Beşiktaş Fenerbahçe ve ...

'de heyecan son sürat devam ediyor. 41. haftada aynı gün ve saatte başlayan 9 maç zirve yarışı ve kümede kalma hattını yakından ilgilendiriyor. Günün öne çıkan karşılaşmalarında Beşiktaş sahasında Karagümrük'ü ağırlarken Fenerbahçe evinde 'u konuk ediyor. Şampiyonluğun bir diğer adayı ise deplasmanında mücadele veriyor. İşte 'de ...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 21:37 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 21:49
Süper Lig'de canlı puan durumu! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

'de görülmemiş bir heyecan yaşanıyor. 41. haftada 9 karşılaşma aynı gün ve aynı saatte başladı. Kritik mücadelelerden çıkacak sonuçlar şampiyonluk yarışını ve kümede kalma savaşını yakından ilgilendiriyor. İşte 'de ...

CANLI SKOR
2-1

Başakşehir 0-0

Beşiktaş 1-1 Karagümrük

0-2

Fenerbahçe 0-2

2-4

Gençlerbirliği 3-3

2-0

0-1

CANLI PUAN DURUMU
1- Beşiktaş 82

2- Galatasaray 81

3- Fenerbahçe 79

4- 68

5- Hatayspor 63

6- Sivasspor 62

7- Alanyaspor 60

8- Karagümrük 55

9- Gaziantep FK 55

10- Göztepe 54

11- Konyaspor 49

12- Rizespor 48

13- Kasımpaşa 46

14- Başakşehir 45

15- Yeni Malatya 44

16- Antalyaspor 43

17- Kayserispor 41

18- MKE Ankaragücü 38

19- BB Erzurumspor 37

20- Gençlerbirliği 35

21- Denizlispor 28

SON DAKİKA