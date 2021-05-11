Süper Lig'de canlı puan durumu! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de görülmemiş bir heyecan yaşanıyor. 41. haftada 9 karşılaşma aynı gün ve aynı saatte başladı. Kritik mücadelelerden çıkacak sonuçlar şampiyonluk yarışını ve kümede kalma savaşını yakından ilgilendiriyor. İşte Süper Lig'de canlı puan durumu...



CANLI SKOR

Alanyaspor 2-1 Erzurumspor

Başakşehir 0-0 Kayserispor

Beşiktaş 1-1 Karagümrük

Denizlispor 0-2 Galatasaray

Fenerbahçe 0-2 Sivasspor

Gaziantep FK 2-4 Rizespor

Gençlerbirliği 3-3 Göztepe

Kasımpaşa 2-0 MKE Ankaragücü

Yeni Malatya 0-1 Hatayspor

CANLI PUAN DURUMU

1- Beşiktaş 82

2- Galatasaray 81

3- Fenerbahçe 79

4- Trabzonspor 68

5- Hatayspor 63

6- Sivasspor 62

7- Alanyaspor 60

8- Karagümrük 55

9- Gaziantep FK 55

10- Göztepe 54

11- Konyaspor 49

12- Rizespor 48

13- Kasımpaşa 46

14- Başakşehir 45

15- Yeni Malatya 44

16- Antalyaspor 43

17- Kayserispor 41

18- MKE Ankaragücü 38

19- BB Erzurumspor 37

20- Gençlerbirliği 35

21- Denizlispor 28