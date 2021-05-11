Süper Lig'de canlı puan durumu! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de görülmemiş bir heyecan yaşanıyor. 41. haftada 9 karşılaşma aynı gün ve aynı saatte başladı. Kritik mücadelelerden çıkacak sonuçlar şampiyonluk yarışını ve kümede kalma savaşını yakından ilgilendiriyor. İşte Süper Lig'de canlı puan durumu...
CANLI SKOR
Alanyaspor 2-1 Erzurumspor
Başakşehir 0-0 Kayserispor
Beşiktaş 1-1 Karagümrük
Fenerbahçe 0-2 Sivasspor
Gaziantep FK 2-4 Rizespor
Gençlerbirliği 3-3 Göztepe
CANLI PUAN DURUMU
1- Beşiktaş 82
2- Galatasaray 81
3- Fenerbahçe 79
4- Trabzonspor 68
5- Hatayspor 63
6- Sivasspor 62
7- Alanyaspor 60
8- Karagümrük 55
9- Gaziantep FK 55
10- Göztepe 54
11- Konyaspor 49
12- Rizespor 48
13- Kasımpaşa 46
14- Başakşehir 45
15- Yeni Malatya 44
16- Antalyaspor 43
17- Kayserispor 41
18- MKE Ankaragücü 38
19- BB Erzurumspor 37
20- Gençlerbirliği 35
21- Denizlispor 28