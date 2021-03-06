TFF’den çim talimatı!

Türkiye'de kangren haline gelen saha zeminleri için TFF düğmeye bastı. TFF Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu yöneticisi Nuri Akın, stat zeminleri için yeni talimatname hazırladıklarını açıkladı. Türkiye'de son dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle birçok kulüp ve şehre yeni ve modern statlar yapıldığını belirten Akın, "Saha zeminleri için yeni bir talimatname yapılıyor. Bunların, bu arkadaşların daha çok ehil arkadaşlar yani ziraat mühendisi gibi veya çim işinden iyi anlayan arkadaşlar olmasını ve bunu da yaptıktan sonra bunların bakımları için de belki bir sertifika vereceğiz. Bu talimatnameler yaptırım. Stat çalışamayacak gibiyse başka sahalarda oynatacağız. Süper Lig'de ve TFF'de de bunu uygulamayı düşünüyoruz" diye konuştu.