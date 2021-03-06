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’den çim talimatı!

Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu yöneticisi , stat zeminleri için yeni talimatname hazırladıklarını duyurdu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 22:43 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 06:50
TFF’den çim talimatı!

'de kangren haline gelen saha zeminleri için düğmeye bastı. TFF Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu yöneticisi , stat zeminleri için yeni talimatname hazırladıklarını açıkladı. Türkiye'de son dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle birçok kulüp ve şehre yeni ve modern statlar yapıldığını belirten Akın, "Saha zeminleri için yeni bir talimatname yapılıyor. Bunların, bu arkadaşların daha çok ehil arkadaşlar yani ziraat mühendisi gibi veya çim işinden iyi anlayan arkadaşlar olmasını ve bunu da yaptıktan sonra bunların bakımları için de belki bir sertifika vereceğiz. Bu talimatnameler yaptırım. Stat çalışamayacak gibiyse başka sahalarda oynatacağız. 'de ve TFF'de de bunu uygulamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

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