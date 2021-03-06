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F1'e aşı izni

Formula 1’in etabını, corona virüsü atlatan veya aşı olanlar izleyebilecek. Türkiye’nin yer almadığı organizasyonda 6. yarış ’da yapılacak.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 22:26 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 06:50
F1'e aşı izni

Formula 1'de 2021 sezonunun 'deki açılış etabını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlatan veya aşı olan seyirciler izleyebilecek. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, enfeksiyon tarihinin ya da aşı olmalarının üzerinden en az iki hafta geçmiş kişilere bilet satılabilecek. Uluslararası Bahreyn Pisti'nde 28 Mart'ta düzenlenecek yarışı izleyecek seyircilerin maske takması zorunlu olacak. Öte yandan Formula 1'de 2021 sezonunun takvimi de resmileşti. Takvime son dahil edilen ülke Portekiz oldu.

6 HAZIRAN'DA BAKÜ'DE

Türkiye'nin bulunmadığı takvimde yer aldı. F1 takvimi şu şekilde: 28 Mart: Bahreyn, 18 Nisan: , 2 Mayıs: Portekiz; 9 Mayıs: İspanya, 23 Mayıs: Monako, 6 Haziran: Azerbaycan, 13 Haziran: , 27 Haziran: , 4 Temmuz: , 18 Temmuz: , 1 Ağustos: , 29 Ağustos: , 5 Eylül: Hollanda, 12 Eylül: İtalya, 26 Eylül: , 3 Ekim: , 10 Ekim: , 24 Ekim: , 31 Ekim: Mexico, 7 Kasım: , 21 Kasım: , 5 Aralık: Suudi Arabistan, 12 Aralık: BAE.

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