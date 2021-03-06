Antalya destanı!

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor kasırgası dinmiyor. Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle çıkışa geçen kırmızı- beyazlılar, şampiyonluk adayı Fenerbahçe'den de Kadıköy'de puan alarak, ligde yenilmezlik serisini 12 maça taşıdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını yarı finale yazdıran Akdeniz temsilcisi, 2021'de mağlubiyet yüzü görmezken, rakiplerine korku saldı. Antalyaspor, 55 yıllık lig tarihinde ilk defa 12 maçta kaybetmeme rekoru kırdı. Son mağlubiyetini 15. haftada 29 Aralık 2020'de 6-0'lık ağır bir yenilgiyle Hatayspor'a karşı alan Ersun Yanal'ın öğrencileri, o tarihten beri sahadan boynu bükük ayrılmadı.

REKORLAR ÜST ÜSTE GELDİ

Antalya'da, ayrıca Fenerbahçe karşısındaki beraberlikle, ligde 1000. gole ulaşmanın mutluluğu yaşanıyor. 2021'de 12 lig maçı oynayan Antalya temsilcisi, 9 beraberlik, 3 galibiyet elde etti. Teknik direktör Ersun Yanal kariyerindeki 500. maçta 2013-14'te şampiyonluk kupası kaldırdığı eski takımına karşı sahada yer aldı. Kupayla birlikte 14 maçtır bileği bükülmeyen Antalyaspor, Pazartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Son 6 maçından beraberlikle ayrılan "Yenilmezler", Paşa karşısında galibiyet hasretini dindirmek istiyor.

55 yıllık kulüp rekorunu kıran Antalyaspor, aynı zamanda beraberliklerin de takımı oldu. Kırmızı-beyazlılar, 14 kez ile ligin en fazla berabere kalan takımı olurken, 7 maçta da sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

KADIKÖY'DE TARİHİ GOL FREDY'DEN

Antalyaspor, birçok tarihi kilometre taşını Kadıköy'de yaşadı. Fenerbahçe karşısında takımını öne geçiren golü ağlara gönderen Fredy, Akdeniz ekibinin Spor Toto Süper Lig'deki 1000. golüne imza atarak kulüp tarihine geçti. Geçen sezonu lig ve kupada 4 golle tamamlayan 30 yaşındaki Angolalı futbolcu, kırmızı-beyazlı formayla bu sezon da 4. golüne ulaştı.