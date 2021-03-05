Haberler Antalyaspor Son dakika spor haberleri: Lukas Podolski'den Mesut Özil'e geçmiş olsun mesajı!

Son dakika spor haberleri: 'den 'e geçmiş olsun mesajı!

Antalyasporlu , perşembe akşamı karşılaştıkları maçta sakatlanan 'nin yıldız ismi 'e 'geçmiş olsun' mesajı gönderdi. Poldi, 'ndan da arkadaşı olan Mesut için, "Geçmiş olsun Kardeşim. Sahalara daha güçlü geri dönmeni diliyorum" ifadesini kullandı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 19:08
Son dakika spor haberleri: Lukas Podolski'den Mesut Özil'e geçmiş olsun mesajı!

'in 28. haftasında ile karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu , ikinci yarıda ayak bileğinden sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmişti.

Sahalardan en az 2 hafta uzak kalması beklenen Mesut Özil'e Antalyaspor'un yıldız ismi 'den geçmiş olsun mesajı geldi.

'ndan da arkadaşı olan Mesut için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Podolski, "Geçmiş olsun Kardeşim. Sahalara daha güçlü geri dönmeni diliyorum" ifadesini kullandı.

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