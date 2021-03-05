Son dakika Fenerbahçe haberleri: Avrupa Mesut Özil'i konuşuyor! "Kabusu sürüyor"

İngiltere'de Daily Mail de 'Mesut Özil'in kabusu devam ediyor. Eski Arsenalli yıldız hem golcü kaçırdı hem de sakatlanıp sahayı sedyeyle terk etti. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri golü ve asisti yok' ifadeleri kullanılarak kaçırdığı golün detayı şu şekilde anlatıldı:

'Savunmanın yerini almakta zorlandığı pozisyonda Mesut için fileleri havalandırma fırsatı doğdu. Ancak zayıf bir top kontrolünün ardından yaptığı vuruşta top direği sıyırıp auta gitti. Bu durum moralini bozdu ama dertler bununla sınırlı kalmadı. Sonrasında bir de sakatlanıp sedyeyle oyundan çıktı".