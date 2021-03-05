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Son dakika haberleri: 'i konuşuyor! "Kabusu sürüyor"

Son dakika spor haberleri: 'de şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı, maçında ayak bileğinden sakatlık geçirdi ve en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcunun sakatlığı ve oynadığı futbol basınında gündeme oturdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 13:16
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Avrupa Mesut Özil'i konuşuyor! "Kabusu sürüyor"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kalarak fırsatı kaçırdı. sahadan ayrıldı. Sarı lacivertlilerin sükse yaratan transferi 'in sakatlanması da gündem oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Avrupa Mesut Özil'i konuşuyor! "Kabusu sürüyor"

İngiltere ve Almanya başta olmak üzere bir çok ülkede, - maçında sakatlanan oyuncunun sedyeyle sahayı terk ederken görüntülerine yer verildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Avrupa Mesut Özil'i konuşuyor! "Kabusu sürüyor"

Milliyet'in derlediği habere göre, Alman Bild gazetesi ' sakatlandı, sahayı sedyeyle terk etti' başlığıyla yayınladığı haberde "Durumu ciddi ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak gibi görünüyor" denildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Avrupa Mesut Özil'i konuşuyor! "Kabusu sürüyor"

Alman Sport1 gelişmeleri "Özil Şoku! Acaba ne kadar sahalardan uzak kalacak?" başlığıyla yayınladı. Yıldız futbolcunun bileğindeki sakatlık nedeniyle 6 hafta kadar sahalardan uzak kalma riski bulunduğuna dikkat çekilerek "43.dakikada bir de inanılmaz gol kaçırdı" denildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Avrupa Mesut Özil'i konuşuyor! "Kabusu sürüyor"

Alman Haber Ajansı da (DPA) yaşananları abonelerine servis etti. DPA'nın haberinde " sedyeyle sahayı terk ederken koluyla acı içindeki yüzünü kapatıyordu. Arsenal'den Türkiye'ye gittikten sonra sadece altı maçta oynamıştı" satırlarına yer verildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Avrupa Mesut Özil'i konuşuyor! "Kabusu sürüyor"

Almanya'dan Aktuellenews haberini 'Özil'in kabusu sürüyor' başlığıyla verdi. Yeni takımında henüz fileleri havalandıramadığı belirtilen futbolcunun, Antalya karşısında önemli bir gol kaçırdığı ve sakatlanarak oyundan çıktığı duyuruldu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Avrupa Mesut Özil'i konuşuyor! "Kabusu sürüyor"

İngiltere'de Daily Mail de ''in kabusu devam ediyor. Eski Arsenalli yıldız hem golcü kaçırdı hem de sakatlanıp sahayı sedyeyle terk etti. 'ye geldiğinden beri golü ve asisti yok' ifadeleri kullanılarak kaçırdığı golün detayı şu şekilde anlatıldı:

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Avrupa Mesut Özil'i konuşuyor! "Kabusu sürüyor"

'Savunmanın yerini almakta zorlandığı pozisyonda Mesut için fileleri havalandırma fırsatı doğdu. Ancak zayıf bir top kontrolünün ardından yaptığı vuruşta top direği sıyırıp auta gitti. Bu durum moralini bozdu ama dertler bununla sınırlı kalmadı. Sonrasında bir de sakatlanıp sedyeyle oyundan çıktı".

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Avrupa Mesut Özil'i konuşuyor! "Kabusu sürüyor"

The Sun gazetesinde "'nin berabere kaldığı maçta altın bir gol fırsatını değerlendiremeyen , sedye üstünde sahanın dışına alındı. Arsenalli bazı taraftarlar da bu golü kaçırması karşısındaki şaşkınlıklarını sosyal medyada paylaştılar" denildi.

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