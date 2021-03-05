Son dakika Fenerbahçe haberleri: Avrupa Mesut Özil'i konuşuyor! "Kabusu sürüyor"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak fırsatı kaçırdı. sahadan ayrıldı. Sarı lacivertlilerin sükse yaratan transferi Mesut Özil'in sakatlanması da gündem oldu.
İngiltere ve Almanya başta olmak üzere bir çok ülkede, Fenerbahçe-Antalyaspor maçında sakatlanan oyuncunun sedyeyle sahayı terk ederken görüntülerine yer verildi.
Milliyet'in derlediği habere göre, Alman Bild gazetesi 'Mesut Özil sakatlandı, sahayı sedyeyle terk etti' başlığıyla yayınladığı haberde "Durumu ciddi ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak gibi görünüyor" denildi.