Haberler Süper Lig Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı CANLI

- maçı CANLI

'in 22. haftasında Gençlerbriliği sahasında 'u konuk ediyor. Antalyaspor, alacağı galibiyetle ilk 10 sıra içine girmek isterken, düşme hattından kurtulmak ve puan ya da puanlar almak istiyor. Gençlerbirliği - Antalyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 09:03 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 15:59
Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Gençlerbirliği - Antalyaspor mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı 31 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Sio, Ayite, Stancu

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Kudriashov, Nuri, Bünyamin, Hakan, Gökdeniz, Sam, Fredy, Orgill

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