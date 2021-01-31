Müthiş seri

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor engelini tek golle aşıp yoluna devam etti: 1-0. Sarı-lacivertliler son 8 maçında 7. galibiyetini (1B) alırken, puanını 45'e çıkarıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Kadıköy'deki mücadelede konuk ekip sahaya iyi yerleşip, arkayı da iyi kapatınca bu kez pozisyon bolluğu yaşanmadı. Kanarya skoru yine bir duran toptan buldu. Enner Valencia'nın 45+1'deki frikiğinde direkten dönen top kaleci Gökhan'a çarpıp ağlara gitti.

SKORU KORUDU

İkinci yarıda Çaykur Rizespor biraz daha önce çıkıp, beraberlik aradı. Fenerbahçe ise ikinci golü bulup rahatlamak için uğraştı. Ancak başka gol gelmedi. Fabricio'nun kırımızı kart görmesiyle rahatlayan Kanarya skoru koruyup 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler ligde salı günü deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise aynı gün Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

KADRO DEĞİŞMEDİ

Erol Bulut bu sezon ilk kez üst üste iki maça aynı onbirle çıktı. Sarı-lacivertliler sahada ilk devrenin son haftasında oynadıkları Hes Kablo Kayserispor mücadelesindeki Altay, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta onbiriyle yer aldı.

FENER'DE 6 EKSİK VARDI

Fenerbahçe'de Tisserand, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar, sakatlıkları sebebiyle Rizespor maçında görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra takıma yeni katılan ve henüz hazır olmayan Mesut Özil de kadroda yer almadı.