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Müthiş seri

Kadıköy’de gece bu kez zor geçti. Çaykur Rize’nin kilidini Valencia’nın frikiği açtı. Kanarya maç fazlasıyla lider olup Beşiktaş-Trabzon derbisini beklemeye başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 23:24 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 06:50
Müthiş seri

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren , engelini tek golle aşıp yoluna devam etti: 1-0. Sarı-lacivertliler son 8 maçında 7. galibiyetini (1B) alırken, puanını 45'e çıkarıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Kadıköy'deki mücadelede konuk ekip sahaya iyi yerleşip, arkayı da iyi kapatınca bu kez pozisyon bolluğu yaşanmadı. Kanarya skoru yine bir duran toptan buldu. Enner Valencia'nın 45+1'deki frikiğinde direkten dönen top kaleci Gökhan'a çarpıp ağlara gitti.

SKORU KORUDU
İkinci yarıda Çaykur Rizespor biraz daha önce çıkıp, beraberlik aradı. Fenerbahçe ise ikinci golü bulup rahatlamak için uğraştı. Ancak başka gol gelmedi. 'nun kırımızı kart görmesiyle rahatlayan Kanarya skoru koruyup 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler ligde salı günü deplasmanda 'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise aynı gün 'yı ağırlayacak.

KADRO DEĞİŞMEDİ
bu sezon ilk kez üst üste iki maça aynı onbirle çıktı. Sarı-lacivertliler sahada ilk devrenin son haftasında oynadıkları mücadelesindeki Altay, Nazım, , , , , , Valencia, , , Samatta onbiriyle yer aldı.

FENER'DE 6 EKSİK VARDI
Fenerbahçe'de Tisserand, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar, sakatlıkları sebebiyle Rizespor maçında görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra takıma yeni katılan ve henüz hazır olmayan Mesut Özil de kadroda yer almadı.

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